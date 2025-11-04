Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Una docena de tolosarras reclamaron «soluciones» por el «vergonzoso servicio»

Relataron episodios sensibles, mientras que el alcalde Martínez de Rituerto insistió en el trabajo realizado para dar un servicio «digno»

Kevin Iglesias

Tolosa.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:32

A la sesión plenaria de octubre acudieron una docena de tolosarras para reclamar «soluciones» y pedir explicaciones ante el «vergonzoso servicio» de Hiribusa actual, del que se han quejado en reiteradas ocasiones. Durante el turno de ruegos y preguntas se escucharon algunos episodios sensibles, como problemas de humedad, que en la parada del tanatorio una persona en silla de ruedas eléctrica tuviera que ser levantada a pulso por cinco personas para subir, o que una pasajera se cayera porque el autobús cogió una curva a gran velocidad.

Ander Figuerido respondió a las preguntas de una portavoz, afirmando la recepción de quejas y recordando que, según revisó en el registro, eran menores a los meses anteriores a septiembre, aunque matizó que «en el último mes ha habido una subida exponencial». Y aclaró que la multa de 30.000 euros a Autobuses Cuadra «no se le ha perdonado», y que debía revisarse y podía llegar a esa cifra. Figuerido aseguró que se ha dado preferencia al siguiente contrato para que sea «mejor y se dé un mejor servicio». Asimismo, mencionó que todavía se puede cargar esa sanción sobre el aval en la nueva licitación, bajo el argumento de dificiencias o malas prácticas, en caso de que la empresa se presente.

El alcalde Andu Martínez de Rituerto mostró el compromiso de su gobierno en «seguir trabajando por un servicio digno y dar una solución», tanto con el nuevo contrato como en el seguimiento actual, insistiendo todas las semanas para que pongan un autobús con las mismas características que el principal, hasta la finalización del actual en mayo de 2026.

