Diversidad cultural

PABLO ALBERDI tolosa. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:43

Plumíferos y jerséis gordos, incluso guantes, fue lo que dominaba ayer en el mercado semanal de Tolosa. La bajada de las temperaturas comienza a ser ya notable, y parece que a nadie le cogió por sorpresa. El otoño se va asentando, y se notan los cambios. Muchos árboles ornamentales comienzan a mostrar su riqueza cromática en las calles, y hay muchos cultivos que se van adaptando. Los puestos de setas del país muestran abundancia, como todos esperamos de la época más generosa. Llegarán los mercados extraordinarios, aunque este año todos echaremos en falta la Mikologika debido a las obras mayores que han acometido en el Casino; pero los ciclos se siguen cumpliendo, y la naturaleza cumple. Vimos bastante ziza hori, unos excelentes níscalos que asombraron a varios catalanes que pasaron por las mesas, y como no, hongos. Hongos de gran calidad, clasificados por tamaño y por frescura, y que permitían disfrutar de ellos a todos los bolsillos. Sin duda fueron una de las estrellas de este otoño.

Otro foco de especial atención fueron los puestos de fruta.Vimos mucha manzana; de gran calidad y clasificada por calibres, se ofrecieron en distintas variedades. Hubo pera, hubo matxakanas, hubo higos, los últimos parece y hubo nísperos. Aún no mostraban el punto de madurez óptimo para su consumo, pero son muchos los clientes que prefieren adquirirlos duros y controlar ellos mismos el proceso de maduración en casa.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Gibelurdina 28 30

Níscalo 22 25

Ziza hori 22 28

Hongo 18 40

Hongo emb 8,5

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Rquesón 16

Fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Níspero 3

Membrillo 3

Matxakanas 8 4

Errezil sag 2 5

Avellana 4 5

Jumbo sag 1,5 3

Pera 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Star sag 1,5 4

Nuez 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate inv 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia 15 18

Guindillas Ibarra12 14

Tomate camp 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajo fresco 2 3

Remolacha 1 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Otros

Huevos 4,5 5

Miel (1000 g) 13 18

Con el otoño, o con el final de verano en algunos casos, es cuando llegan los productores de miel de nuestra comarca a la Azoka. De un tiempo a esta parte han proliferado, y da gusto ver cómo los jóvenes emprendedores toman la senda de la apicultura para expresarse. Su creatividad es notoria, y se puede ver en la gran cantidad de productos y derivados que elaboran en torno a una cría que ha sido tradición asentada en nuestros caseríos. Los que tenemos ya unos años recordamos, cómo hace años no había productores de miel en la Azoka, y la miel que se vendía apenas era de producción local. Ahora es lo opuesto. Más del 90% de la miel que se vende en las mesas es producida en nuestra comarca,

Respecto a la verdura del país notamos aún la persistencia con absoluta brillantez de cultivos del verano. Los tomates están aun exquisitos, y los hay de muchas variedades. La vaina está muy buena, y los pimientos y guindillas se pueden disfrutar casi como en verano, aunque hay que estar atento a las sorpresas. Seguro que los clientes de distintos orígenes que pueblan el mercado las disfrutan sobremanera.