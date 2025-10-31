Días de cambios y de oferta

PABLO ALBERDI tolosa. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La generosidad de la Azoka de Tolosa se hizo notoria una semana más ayer. Con motivo de la celebración del certamen de masas corales, cedió el espacio de la plaza del Zerkausi para poder celebrar las comidas de los distintos coros que con motivo de las masas viene cada año. Daba gusto ver a primera hora de la mañana los distintos rostros presentes en el Triángulo, en las plazas Verdura y Euskal Herria e incluso el despliegue de medios de comunicación venidos desde el extranjero para cubrir a los coros y distintas costumbres e idiosincrasia de nuestra comarca.

Se encontraron con un mercado tranquilo, celebrado en viernes por la coincidencia del festivo de todos los santos con el sábado, y como es habitual, fue más tranquilo de lo habitual. La oferta, por el contrario, fue generosa, y mucho; se notó el momento del año que atravesamos, con mucho producto de verano todavía, y especies propias del otoño en puntos de madurez y calidad dignos de concurso. Las coliflores y berzas se mostraban espectaculares. Hubo bastante alubia de Tolosa nueva, que muestra las bondades de un producto que es protagonista en nuestra zona. Acapara las consultas y comentarios de los clientes venidos de fuera atraídos por su renombre, y convence año tras año a la mayoría de los clientes locales. Vimos incluso incorporaciones a la lista de legumbres, en la forma de alubia pinta en la mesa de Zuhaitz Ortiles, como alternativa a la pocha blanca y a la famosa alubia tolosarra.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Tromp muertos 26

Gibelurdina 30

Senderurela 28

Ziza hori 26

Hongo 30

Hongos emb 8,5

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Requesón 16

Fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Níspero 3

Membrillo 3

Matxakanas 8

Errezil 2 5

Avellana 4 5

Jumbo 1,5 3

Pera 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Star sagarra 1,5 4

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate inv 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia pinta 14

Alubia Tolosa 18

Alubia 15 18

Guindilla Ibarra 12 14

Tomate camp 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Destacó así mismo la inmensa oferta de fruta del país, sobre todo en la forma de manzanas. Nombres como Inobi, Elstar, Landina, Story, Idarret, Dalinett, Reineta o Topaz rivalizaban con las consolidadas Errezil sagarras presentes en distintas cestas, y conseguían convencer a los clientes en general. Además de manzana hubo bastante pera, níspero, membrillo, kiwi, avellana y nuez, en una propuesta frutícola cénit para éste año, sin duda.

Como la muestra de fruta, la de setas frescas fue también de lo más generosa. Vimos hongos de gran factura, a precios que rondaban los 30-40 € según calidades; vimos también ziza horis, alguna gibelurdina, senderuelas, trompeta de muertos y angulas de monte.

La plaza Berdura, repleta de flores ornamentales, recibió encargos de cara al día de Todos los Santos, y entregó en mano encargos previos a los clientes previsores. Sin duda son días de gran actividad, que muchos además aprovechan para decorar sus balcones de cara al otoño y el invierno que se avecina.