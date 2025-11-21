Descenso progresivo de la recogida selectiva

Coincidiendo con la 'Semana Europea de la Prevención de Residuos', el Ayuntamiento impulsa una nueva campaña de sensibilización sobre prevención de residuos, y organiza una ... feria especial para propiciar la venta de productos de segunda mano. También ha dado a conocer los datos de la recogida selectiva, que mantienen un descenso generalizado en los últimos cinco años.

La recogida selectiva en Tolosa ha decrecido un 5%. En 2021, la tasa era del 67% y actualmente se sitúa en el 62%. Año tras año, ha bajado un punto, una tendencia preocupante. El dato más significativo se encuentra en la caracterización del orgánico y el rechazo, hasta el punto de que el 18% de lo recogido en el contenedor marrón del orgánico es impropio. Casi el 40% de lo que se recoge en el contenedor gris de rechazo tampoco está bien clasificado: el 28,7% es orgánico, y el otro 11% corresponde a envases ligeros que había que depositar en el contenedor amarillo.

En el caso de los generadores especiales de residuos —comedores, restaurantes, bares—, también se han recabado datos significativos. Aunque existe la posibilidad de recogida puerta a puerta, la mayoría aún no clasifica el orgánico y el rechazo. El Ayuntamiento pretende tratar el tema con el sector para tomar medidas efectivas.

El departamento de Medio Ambiente también advierte de que la clasificación inadecuada de los residuos incrementa el coste de los tratamientos de los mismos. Por cada tonelada recogida de orgánico, se paga 145 euros, y en el caso del rechazo, 233 euros. En el caso de recoger poco orgánico, o mucho el rechazo, el coste aumenta considerablemente. Además, con la modificación de la normativa europea, los ayuntamientos están obligados a cubrir todo el servicio de recaudación mediante tasas. Por tanto, el encarecimiento del servicio supone un incremento aún mayor de la tasa, lo que redunda en detrimento de la ciudadanía.

Según explica el concejal de Medio Ambiente, Aitor Agirresarobe, una correcta clasificación del rechazo reduciría el gasto de tratamiento de residuos en un 27%, al pasar de 485.000 a unos 353.000 euros. Es decir, se podría reducir la tasa de residuos en unos 50 euros. «Tenemos, por tanto, potencial de mejora, pero es imprescindible tomar conciencia del tema e incidir en los hábitos. Depende de todos y todas. Aunque la recogida selectiva es importante, también deberíamos poner el énfasis en reducir la generación de residuos», asegura Agirresarobe.

La campaña para depositar los residuos de forma adecuada incluye la colocación de información en el contenedor marrón, donde se indicará cuáles son las ubicaciones para la adquisición gratuita de bolsas compostables, y de una guía práctica en los contenedores grises de rechazo, en este caso sobre cómo hay retirar los residuos voluminosos.

Por otro lado, con el objetivo de mantener las calles más limpias, el Ayuntamiento repartirá botellines para limpiar los orines de los perros, aunque se recuerda que no deberían orinar en las calles y paredes del pueblo. En caso de producirse esta situación, se ruega a los dueños llevar este botellín, con la mezcla de agua y vinagre, y esparcirlo sobre el orín, con el objetivo de limpiarlo y evitar que se propague su olor.

Para impulsar el reciclaje, el próximo sábado 29 habrá un mercadillo con objetos de segunda mano en la plaza del Triángulo. La ciudadanía puede depositar los objetos que quiera vender y que estén en buen estado, a partir de las 9.30. También se desarrollará un taller de papel artesanal, de 11.30 a 13.30.