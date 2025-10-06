El cross de Tolosa tendrá dos carreras para potenciar la participación popular Habrá dos circuitos, uno de cinco kilómetros, y otro de diez, además del cross infantil solidario; las inscripciones ya están abiertas

JUANMA GOÑI tolosa. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El cross popular de Tolosa, que organiza la asociación Ttonttor de San Esteban, siempre se ha considerado un buen test para la Behobia-San Sebastián. La de este año —en su cita habitual del día 12—, será la 37ª edición, y lo cierto es que ya lleva varias temporadas en las que participan cada vez mejores corredores, venidos de diferentes lugares, que hacen grandes tiempos, al tiempo que se ha reducido un tanto la participación más popular y menos competitiva de antaño.

Para recuperar, en parte, esa participación del tolosaldearra medio, la organización ha dispuesto una importante novedad. Este año se llevarán a cabo dos carreras a la vez y no una. Una es de cinco kilómetros, y la otra, de diez. Así lo explican desde Ttontor: «Hemos diseñado un circuito de cinco kilómetros totalmente llano, al que habrá que dar una vuelta en el circuito corto, o dos en el de diez».

Cuándo 12 octubre, desde el barrio San Esteban, 11 de la mañana.

Dos circuitos Uno de cinco kilómetros, otro de 10.

Cross infantil solidario A partir de las 12.00, a favor de Tolosaldea Sahararekin.

Inscripciones Abiertas en la página web 'kronoak.com'. Los dorsales se podrán recoger el sábado anterior en el Ferial y el domingo antes de la salidad.

Desde la organización consideran que este formato es más atractivo para los participantes, ya que así se permite a los corredores que no se atreven a hacer la prueba de los diez kilómetros disfrutar «de una bonita y sencilla carrera popular». Al mismo tiempo, se brinda la posibilidad a los corredores más entrenados de que puedan hacer una marca de referencia en cualquiera de las dos carreras.

Las inscripciones se pueden realizar en la página web kronoak.com, y se podrán recoger los dorsales con antelación, en el local de Ttonttor Elkartea (Ferial), el sábado, día 11, de 11.00 a 20.00 de la mañana o el domingo, día 12, una hora antes de la salida. Desde la asociación popular del barrio animan a la ciudadanía de Tolosa y la comarca a participar en esta prueba, «organizada con mucha ilusión con la intención dever las calles de la localidad llenas de corredores», expresan desde la entidad.

Al término de la prueba, como otros años, se celebrará el cross infantil solidario, que llega a su décima edición. En el momento de la inscripción, se deberá entregar el material escolar para enviar a los niños de los campamentos saharauis. La asociación Tolosaldea Sahararekin se hará cargo de la entrega del material en los campamentos del Sahara. Este año, los participantes podrán recoger el dorsal en el localde Ttonttor (Ferial), el sábado 11, de 11.00 a 20.00 horas.

Será, sin duda, un colofón a un año importante para Tolosaldea Sahararekin en sus bodas de plata. Desde Berazubin Bueltaka a la campaña Oporrak Bakean o a la presentación del documental que recoge los veintinco años de existencia de la asociación Tolosaldea Sahararekin.

En el film, a través de testimonios y videos históricos, se hace un recorrido por la historia de esta asociación indispensable en la comarca.