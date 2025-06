«No creo que haya sido una temporada floja teniendo en cuenta las circunstancias»

David Muñoz asegura que el actual Tolosa CF tiene margen de mejora y cree que podrá pelear por estar arriba en la tabla la próxima ... temporada. Pero no será con él al frente, ya que debido a cuestiones personales, ha decidido dejar el club. Josu Ibarbia será su sustituto.

–La temporada acabó, por fin, con una victoria, que pudieron dedicar a 'Latu' como querían...

–Pues sí, logramos la victoria cuando más lo queríamos. Fue emocionante poder dedicársela a Latu. El final de temporada ha sido muy duro. Queríamos acabarla con buenas sensaciones. Habíamos merecido claramente la victoria en encuentros anteriores, pero en éste la necesitábamos por el aspecto emocional. Su familia estuvo en la grada y resultó tremendamente emotivo. Más allá de la mala racha a la que queríamos decir adiós, estaba el recuerdo de Latu.

–Cuando en verano decidió entrenar al Tolosa CF, ¿se imagina ba una temporada como esta?

–Para un entrenador, un proyecto como el del Tolosa CF es de los más interesantes de la categoría. No me arrepiento para nada. Es cierto que cuando me ofrecieron el cargo, yo pensaba en la condición histórica del club para poder pelear por estar arriba. Y cuando llegué a Berazubi, me encontré con una plantilla que había sufrido quince bajas con relación a la de la temporada pasada. Había que empezar prácticamente de cero. La realidad era diferente a la que pensaba.

–¿No cree que ha sido una temporada floja del equipo?

–No lo veo así. Los resultados pueden decir que así ha sido, pero teniendo en cuenta los condicionantes a los que nos enfrentábamos, creo que finalmente se ha trabajado en la línea correcta. No he visto que hayamos sido inferiores prácticamente a ningún equipo de la categoría.

–Durante la segunda vuelta, el equipo enganchó una victoria tras otra, pero después se acabó hundiendo. ¿Qué pasó?

–Tuvimos opciones de engancharlos al grupo de arriba, aunque nunca nos dio para pelear por el ascenso. Pero en esa fase concreta de la temporada, cuando podíamos dar un paso adelante fallamos, no faltó capacidad competitiva, pero yo extraigo más cosas positivas que negativas también de esos partidos.

–Siempre es optimista con esta plantilla. ¿Puede aspirar a más en el futuro?

–En el fútbol no se puede estar seguro nunca de nada, pero yo creo que los pasos van en la dirección correcta. Se están creando buenos mimbres. Cuando tienes un equipo con 15 bajas de entrada, tienes que reinventarte, y entonces lo mejor es mirar en casa para hacer un equipo nuevo. Hemos apostado por gente joven, también del segundo equipo, y asimismo, hemos intentado recuperar a futbolistas nuestros que estaban fuera. Con los jóvenes en proyección, en algunos casos aciertas más que en otros.

–Pero el equipo ha acabado en la zona media-baja...

–Esta temporada no nos hemos sentido inferiores a nadie. Vale, no tenemos ahora mismo el nivel de un Añorga que ha sumado 72 puntos para lograr el ascenso a Tercera, pero también pienso que no existe la diferencia de 28 puntos que marca la tabla entre ellos y nosotros.

–¿Tiene mucho margen de mejora la próxima temporada?

–Sin duda. Han subido juveniles que la próxima temporada tendrán un año más de experiencia en la categoría. Todo apunta a ser optimista.

–Pero será con otro entrenador. ¿Por qué no sigue?

–Yo estaba muy a gusto en el club, pero tengo que ser honesto. Mi situación personal me impide dedicarle a este proyecto todo el tiempo que requiere ahora mismo. Por eso he tomado la decisión de no seguir. No tiene nada que ver con lo futbolístico ni con el proyecto del club, en el que creo. Es exclusivamente debido a mi situación personal.

–¿Seguirá el club el proyecto que acaba de iniciar?

–Sí, me alegra que el club tenga claro por dónde tiene que ir el Tolosa CF. Yo intentaré aportar todo lo que puede desde donde esté.

–Es usted un ferviente defensor de la cantera. ¿Sólo con ella puede el equipo estar arriba?

–Si hay gente de casa implicada en el proyecto, y el cuerpo técnico apuesta por la cantera, el resultado es un equipo más implicado y que tarde o temprano acaba enganchando a la afición. Yo tengo claro que así es, pero que también éste es un proyecto a medio-largo plazo. Hay que tener paciencia y confianza.