El Consistorio saca a concurso la limpieza y desbroce de los caminos rurales

El Ayuntamiento adjudicará la contratación del servicio de desbroce y limpieza de los caminos rurales municipales por una duración de dos años ampliables a ... otros dos más. El objeto fundamental del servicio es el de mantener unas buenas condiciones de seguridad y transitabilidad en los caminos de uso público ubicados en las zonas rurales de la villa. El precio del contrato es de 51.200 euros.

Las tareas de la empresa adjudicataria consistirán en el desbroce de los márgenes y taludes de los caminos públicos, la impieza de cunetas, la retirada de árboles y tierra y rocas de pequeños desprendimientos, así como la utilización de retroexcavadora para la realización de diversos trabajos.

Se establece, para los caminos pavimentados que dan acceso a los caseríos, dos actuaciones de desbroce anuales; una primera intervención en primavera, desde el 1 de abril al 30 de junio, y una segunda en otoño desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre. Para el resto de caminos forestales se fijará una actuación anual, que se realizará preferentemente en invierno. En total se establece el desbroce de 80.027 m de caminos rurales. Algunos de estos viales forestales o de monte deberán desbrozarse manualmente por su estrechez o pendiente. Se calcula que longitud de estos sea de unos 2.370 metros.

Se establecen, asimismo, diez actuaciones al año de retirada de árboles caídos o pequeños desprendimientos de tierra y rocas que impidan el paso de vehículos o peatones. Se considerarán pequeños desprendimientos siempre que el volumen de tierras y rocas a retirar no superen los 6 metros cúbicos. En todos los caminos, la limpieza se realizará en ambos lados del mismo, «en una anchura o altura de talud suficiente que permita una perfecta limpieza y visibilidad del camino y las cunetas, incluyendo el desbroce de la hierba y vegetación arbustiva, el corte y la retirada de las ramas o setos que podrían afectar al paso de vehículos pesados o de gran volumen», según consta en el pliego.

Los restos procedentes del desbroce serán triturados al máximo y extendidos de forma homogénea y en todo el ancho de la superficie desbrozada. Las tierras o escombros deberán ser retirados y transportados a vertedero y el pavimento deberá quedar totalmente limpio de tierras o barro. No se permitirán los depósitos de tierras durante más de 24 horas. Como excepción, las tierras se podrán depositar en una ubicación próxima a la actuación siempre que así se acuerde con el propietario del terreno y el técnico municipal responsable.