El consejero de Salud presentará a los alcaldes el plan de sanidad comarcal

El Consejero de Salud, Alberto Martinez, tiene previsto reunirse este lunes, 20 de octubre, con los alcaldes y cargos electos de Tolosaldea, con el ... fin de darles a conocer las claves del futuro plan sanitario de Tolosaldea, con especial referencia al proyectado hospital público en Iurreamendi. Por su parte, los alcaldes has emitido un comunicado en el que exigen que la reunión aclare «las muchas incógnitas por resolver», al tiempo que esperan «respuestas claras y concretas».

La cita se desarrollará por la mañana en la sede de la agencia Tolosaldea Garatzen. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, el consejero ofrecerá una charla-coloquio en el Topic, abierta a la ciudadanía, invitado por el Foro Uzturre.

El Ayuntamiento de Tolosa acaba de aprobar la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General en el ámbito llamado '24. Iurre', un paso necesario en el proceso que culminará con la entrega de los terrenos al departamento de Salud, para que éste acabe construyendo el hospital en el solar usado actualmente como parking de camiones.

Los alcaldes muestran su preocupación por los trabajadores de Asuncion Klinika y exigen una planificación clara

El consejero de Salud ha valorado muy positivamente este paso dado por el consistorio tolosarra, y asegura que «motiva aún más» el trabajo que está realizando su departamento, «también en el diseño de lo que será el Plan Funcional relativo al futuro nuevo hospital». Alberto Martinez asegura que, dado que se trata de un paso relevante en el sistema sanitario del entorno y de que la funcionalidad de esta nueva infraestructura y sus servicios «van a beneficiar directamente a l población de los municipios que componen la comarca de Tolosaldea», su intención es reunir el lunes a los cargos electos para explicarles directamente lo que va a suponer esta iniciativa.

Desde la Mesa de Alcaldes de Tolosaldea, por su parte, exigen al departamento de Salud una planificación clara y razonada, compromisos concretos y el cronograma previsto. «Queremos respuestas y no sólo excusas para luego tener que informarnos por los medios de comunicación como pasó la otra vez», aducen.

Entre las dudas planteadas por los alcaldes, figura, en primer lugar, la incógnita de saber qué ocurrirá con Asunción Klinika, que ejerce de centro concertado para la comarca, y cuál va a ser el futuro de sus trescientos trabajadores. Los alcaldes quieren saber, asimismo, cuáles serán los servicios y recursos previstos: camas, quirófanos, urgencias... «Parece que los habitantes de Tolosaldea tendremos que acudir al Hospital Donostia para atender diversas patologías, incluso en casos de urgencia. Viendo el volumen de trabajo y las listas de espera que tiene el Hospital Donostia, vemos difícil captar la población de la OSI Tolosaldea», expresan desde la Mesa de Alcaldes.

El carácter público y el modelo de gestión del nuevo hospital también preocupa a los primeros ediles de la comarca. «No sabemos cuál es el planteamiento: suspender la OSI de Tolosaldea e integrarla en la OSI de Donostialdea, o mantener la primera atención en la OSI de Tolosaldea e incorporar el resto en la de Donostia. La clarificación de este modelo organizativo es fundamental», explicitan.

El lugar elegido para la implantación del hospital también genera reticencias en los alcaldes, ya que consideran que se trata de una zona con mucho volumen de tráfico, al lado del polideportivo y de la ikastola, «y que se generará mucho ruido».