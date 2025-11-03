A concurso la redacción del proyecto del Puente Nuevo para que la obra arranque el próximo año

Se acaba de sacar a concurso la licitación para la redacción del proyecto del futuro Puente Nuevo. Será una de las obras estratégicas de ... los próximos años en Tolosa y se acometerá el próximo año, si no surgen contratiempos. Es, sin duda, una actuación de gran envergadura que tiene sus detractores pero que ya es irreversible. Los expertos tienen claro que sustituir el puente actual es una medida necesaria para prevenir desbordamientos en época de fuertes lluvias.

Hay que recordar que, a finales de 2022, la empresa Krean desarrolló ya una propuesta para la sustitución del puente, junto con el diseño de otras actuaciones de menor entidad en la margen derecha, todo ello con el objetivo de proteger el entorno urbano de Tolosa frente a las crecidas del río. Tras la exposición pública del documento, la integración paisajística de la solución estructural del puente fue puesta en duda, motivo por el cual se ha considerado necesario replantear la actuación y analizar nuevas alternativas.

En esta nueva licitación, las empresas presentarán una única propuesta detallada y justificada, teniendo en cuenta los criterios de diseño establecidos en los diferentes apartados del pliego. En una primera fase, todas estas propuestas serán valoradas técnicamente, y este apartado del proceso tendrá un porcentaje del 40% sobre la resolución final. Se descartarán las propuestas que no cumplan los criterios generales.

El nuevo puente quedará condicionado al resultado de la consulta impulsada por URA (El Gobierno Vasco) y Ayuntamiento

En una segunda fase, se procederá a la valoración de las ofertas que obtengan más de 20 puntos en el apartado anterior, según unos criterios evaluables mediante la aplicación de unas fórmulas determinadas. Por un lado, se llevará a cabo una votación popular, que determinará el 40% de la puntuación. Por otro, se valorará la propuesta económica, con un peso del 20%. La puntuación total resultará de la suma de los tres aspectos anteriores, y el contrato se adjudicará a la oferta mejor valorada, salvo que la propuesta correspondiente al proyecto redactado por Krean 2022 obtenga la mayoría en la consulta popular, o no se presente ninguna otra oferta al concurso, en cuyo caso se mantendrá este proyecto existente como definitivo.

Contrato condicionado

El contrato, por tanto, quedará condicionado al resultado del proceso de participación ciudadana impulsado por la Agencia Vasca del Agua (URA) y el Ayuntamiento. Si la consulta determinara la preferencia por una nueva alternativa, la empresa adjudicataria redactará un proyecto constructivo completo, desarrollando la propuesta seleccionada y adaptándola a los condicionantes hidráulicos, estructurales, ambientales y paisajísticos.

La finalidad de los trabajos consiste en redactar un proyecto de construcción completo, considerando la normativa vigente, las exigencias del Plan Hidrológico y todos los condicionantes técnicos, urbanísticos y ambientales aplicables a esta infraestructura.

Según los cálculos que se manejan, en unos pocos meses debería ya estar adjudicada la redacción del proyecto y las obras arrancarían en la parte final del próximo año.

En el diseño del nuevo puente se tendrán también en cuenta aspectos que contribuyan a la mejora del estado ecológico del cauce y de su ecosistema fluvial. Las ofertas deberán presentar una solución estructural que cumpla una serie de criterios relevantes, como una estructura de vano único, una luz libre concordante con la anchura del cauce aguas arriba y abajo de entorno a 53 m, un tablero por encima de la cota 76 m, y un tablero con canto bajo rasante de un metro como máximo. La rasante prevista del puente se ubicará a la cota aproximada de 77 m.

Según los expertos de la Agencia Vasca del Agua URA, el río Oria presenta una capacidad hidráulica insuficiente a su paso por Tolosa, lo que se traduce en desbordamientos e inundaciones en episodios de avenida. «Los ámbitos que concentran la mayor parte del riesgo corresponden al Casco Viejo y al centro urbano, afectados por avenidas de hasta 50 años de periodo de retorno», señalan estos técnicos. De hecho, ambos ámbitos forman parte de la denominada ARSPI o Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación de Tolosa, y en el actual ciclo de planificación hidrológica 2022-2027 se considera prioritaria la actuación en ellos, dado que concentran en torno al 90% de los daños esperados para el conjunto de esa ARPSI.