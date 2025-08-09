Conciertos, espectáculos, cine y acrobacias para refrescar agosto Tolosa no descansa este mes y mantiene una agenda de eventos y planes que se completa con las propuestas públicas y privadas

Agosto es tiempo de descanso y disfrutar del buen tiempo, sea lejos del domicilio o en la comodidad del hogar. Sea como fuere, Tolosa sigue siendo referencia cultural y la agenda no se detiene para esta época estival. La programación de Kultura Plazara avanza en este mes, igual que propuestas llegadas desde Hiru taberna, Bonberenea, Oreka Tolosa o incluso la Quincena Musical ayudan a ampliar las citas marcadas desde el departamento de Cultura local. Igualmente atractivos a pesar de que la población se encuentra de vacaciones y fuera de la localidad.

Siguiendo el orden cronológico, tanto hoy como mañana el Leidor mantiene las proyecciones cinematográficas. Así, se proyectará la película 'Baja de paternidad', coproducción italo-alemana protagonizada por Juli Grabenhenrich y Luca Marinelli. La dirección y guion corre a cargo de Alissa Jung. Tal y como versa la sinopsis, una quinceañera llamada Leo, que reside en Alemania, emprenderá un viaje a la costa norte de Italia para conocer a su padre, quien nunca había ejercido como figura paterna. Toda una sorpresa para Paolo, lucha por equilibrar su relación con su hija y la familia que tiene actualmente. Lo que para Leo era un viaje para obtener respuestas, pronto se convierte en un deseo por ser parte de la vida de Paolo.

Hoy domingo Película 'Baja de paternidad' (19.00, Leidor).

Mañana lunes Película 'Baja de paternidad' (19.30, Leidor) y concierto de la Quincena, con el organista Gerardo Rifón y el Orfeón Donostiarra (20.00 horas, iglesia de Santa María).

Viernes, día 15 Concierto del grupo indie Viva Belgrado (22.00 horas, Bonberenea).

Jueves, día 21 Concierto del colectivo Hok Ttuk Amalau eta Txekoslobakoa (18.30 horas, 3 taberna).

Miércoles, día 27 Concierto de TU-K (18.30, 3 taberna).

Del miércoles 27 al domingo 31 Festival RiveR Line de slackline, highline y waterline, con diferentes actividades, eventos y exhibición de acrobacias organizado por Oreka Tolosa (zona Tinglado y puente de Navarra).

Viernes, día 29 Concierto de Suite Seda (19.30, paseo San Francisco).

Domingo, día 31 Espectáculo circense 'Urbasa', de Hutsun & Ortzi (18.00 horas, Aldaba).

Sin dejar el día de mañana, la Quincena Musical acerca a la iglesia de Santa María un concierto gratuito con el organista Gerardo Rifón y el Orfeón Donostiarra. Toda una ocasión para disfrutar de la música clásica.

Los ritmos cambian pero la música sigue la semana que viene, con un concierto en Bonberenea. La sala autogestionada trae a la banda cordobesa Viva Belgrado. Presentarán su disco 'Canciones de los Cielos'. Las entradas estarán a la venta el mismo viernes por 10 euros, media hora antes del inicio de la actuación.

La agenda prosigue en Hiru Taberna. En su rincón tranquilo y apartado en la zona de la plaza de toros, albergará dos conciertos, el jueves 21 y el miércoles 27. El primero llegará desde puntos tan distantes como Hondarribia y Algorta. El colectivo Hok Ttuk Amalau eta Txekoslobakoa propondrá un concierto de alto ritmo para animar a los tolosarras a bailar. En cambio, el último miércoles del mes será momento de recordar los éxitos de TU-K, grupo de Ondarroa muy popular en los años 80 y que regresará para demostrar la energía de aquellos conciertos, en los que la caja de ritmos era su seña de identidad. Si faltan argumentos para animarse, las primeras letras del grupo las escribió un joven Kirmen Uribe.

El final de mes viene cargado. Por un lado, el festival RiveR Line, que con una edición más Oreka Tolosa volverá a maravillar con sus exhibiciones de equilibrismo y talleres en la zona del Tinglado y el puente de Navarra, del miércoles 27 al domingo 31.

Kultura Plazara, programación de verano organizada por el departamento de Cultura del Ayuntamiento, tendrá su arreón en esta despedida a agosto. El viernes, día 29, Suite Seda hará gala de su mezcla de funk, soul y disco a base de voz, guitarra, saxofón bajo y batería, todo ello en el paseo San Francisco. Y el domingo, día 31, en el barrio de Aldaba (habrá autobuses para subir al barrio rural) se propone el espectáculo circense que combina demostraciones de fuerza y txalaparta 'Urbasa', del tándem Hutsun & Ortzi.

Más planes culturales

Por supuesto, la comarca y la localidad ofrecen más opciones a los vecinos. Más allá de las fiestas populares –como la de Ibarra, que ocupará del 21 al 25 de este mes–, el Topic acoge en su museo varias muestras atractivas para todos los públicos; los panales de Balerdipeko Erleak, en el barrio de Bedaio, están listos para las visitas de los interesados; el museo Gorrotxategi espera a los más dulces; y las visitas guiadas de la oficina de turismo de Tolosa abren la puerta a conocer mejor la localidad en la que se reside, con propuestas del mercado, la iglesia de Santa María o la Parte Vieja. Formas diferentes de refrescar la mente en este agosto.