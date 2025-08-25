Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este jueves comienza una nueva edición del festival River Line, donde los equilibrios sobre el río estarán garantizados. DV

Tolosa

Comienza el festival River Line, cuatro días de equilibrios sobre el río Oria

Participantes llegados de diferentes lugares volverán a mostrar su destreza en una cita consolidada y llena de alicientes

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:19

Entre 2014 y 2016 se celebró en Tolosa el festival llamado Waterline. Para los tolosarras fue una auténtica sorpresa descubrir lo que eran capaces ... de hacer unos equilibristas suspendidos en cuerdas sobre el río Oria. Tras la desaparición del evento, la asociación Oreka tomó las riendas de la organización y transformó el Waterline en el Riverline, una cita plenamente consolidada en la recta final del verano, y que llega este fin de semana en una nueva edición.

