Comienza el festival River Line, cuatro días de equilibrios sobre el río Oria

Entre 2014 y 2016 se celebró en Tolosa el festival llamado Waterline. Para los tolosarras fue una auténtica sorpresa descubrir lo que eran capaces ... de hacer unos equilibristas suspendidos en cuerdas sobre el río Oria. Tras la desaparición del evento, la asociación Oreka tomó las riendas de la organización y transformó el Waterline en el Riverline, una cita plenamente consolidada en la recta final del verano, y que llega este fin de semana en una nueva edición.

La asociación tiene como objetivo impulsar el deporte del slackline en todas sus modalidades. A lo largo del año organiza cursillos y otras actividades, y este festival, en el que participan especialistas llegado de diferentes lugares, es la punta de lanza de su actividad.

Jueves 28 De 16.00 a 20.00, ejercicios libres; 22.30, documental 'Peligro, no asomarse'.

Viernes 29 9.00 a 20.00 las líneas estarán abiertas; 10.30, taller de telas; 16.00, taller de rescate; 18.00, taller de slack para todos los públicos; 22.00, noche de rap con micro abierto.

Sábado 30 9.00 a 20.00 las líneas estarán abiertas; 11.00, taller de acroyoga; 16.00, preliminares speedline; 18.00, taller de diábolo; 22.00, talent show.

Domingo 31 9.00 a 13.30 las líneas estarán abiertas; 12.00, final speedline; 14.00, comida popular; 16.00, espectáculo Nico Pires.

Equilibrio y fortaleza mental se funden en este deporte, en el que los llamados 'riders' deben atravesar cuerdas sin caerse al río, aguantando el mayor tiempo posible y desafiando a su contrincante. Habrá diferentes actividades, retos y pruebas.

El origen del slackline es atribuido a un par de escaladores del Valle de Yosemite, en California, a principios de los años 80. Adan Grosowsky y Jeff Ellington comenzaron a andar por cadenas flojas y cables cercanos a los aparcamientos como forma de entretenimiento. Luego llegarían las diferentes modalidades de este deporte, que es como una especie de filosofía de vida para sus practicantes. De hecho, cuando les preguntamos lo que sienten encima de la cuerda, sus respuestan llevan siempre implícito un toque filosófico. «Es una sensación de paz y armonía que no tiene parangón, aunque en el fondo también se trata de pasarlo bien, divertirse entre amigos», coincidían en expresar dos especialistas.

El festival de este año se complementa con otras actividades. Por ejemplo, se presentará el documental 'Peligro, no asomarse', que muestra cómo miembros de Oreka Tolosa montaron una línea de cuerda de nailon de casi un kilómetro de longitud de lado a lado en el Salto del Nervión, con casi 300 metros de caída al vacío, para caminar sobre ella descalzos haciendo equilibrios.

El Riverline de este año concluirá el domingo a las cuatro de la tarde con el espectáculo de Nico Pires. El arte del diábolo no tiene secretos para él. Esta pasión, que descubrió a los 9 años, se ha convertido en su profesión. Es un malabarista excepcional que ha actuado por todo el mundo. Un broche de oro.