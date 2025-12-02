Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El club Indarra despide la temporada con 32 nuevas medallas

El gimnasio de Txurun López ha sido el que mayor representación ha tenido este año, con éxitos tanto en sanda como en taolu

K. I.

Tolosa.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

El club Tolosako Indarra cierra esta temporada con treinta y dos nuevas medallas para su extenso palmarés. El gimnasio especializado en wushu, de la mano del maestro Txurun López, destaca el año «óptimo» a la vez que «duro» que han tenido los alumnos de esta escuela. La liga vasca de wushu, kung-fu y sanda «no ha decepcionado ni a competidores, entrenadores ni público», pues «la actuación de los competidores fue magnifica».

Esto se ha traducido en que el club tolosarra ha obtenido ocho medallas de oro, catorce de plata, diez de bronce y numerosos diplomas de cuarto puesto en las diferentes modalidades en las que ha contado con representación. Veintitrés deportistas ha tenido Tolosako Indarra en competición en esta temporada, siendo el club con mayor representación y mayores triunfos.

En sanda, la modalidad de combate del wushu, ha conseguido siete oros, seis platas y un bronce. Mientras que los infantiles, juveniles y sénior de taolu, la modalidad de movimientos y exposición de técnicas con mano vacía o armas, obtuvieron un oro, ocho platas y nueve bronces.

Desde la escuela de este arte marcial chino enfatizan en el valor del aprendizaje durante los torneos y las amistades surgidas sobre la lona.

Las fiestas navideñas obligarán a parar, pero los alumnos del gimnasio tolosarra se preparan para el torneo Sada Fighters que se llevará a cabo en marzo en Córdoba, entre las selecciones de España y Portugal. Tolosako Indarra contará con una representación especial.

