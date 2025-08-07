Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

La Clínica Asunción obtiene el certificado europeo EMAS de sostenibilidad

K. I.

Tolosa.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26

La Clínica Asunción ha pasado a ser uno de los alrededor de veinte hospitales del estado en lograr la certificación ambiental europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Se trata del mayor reconocimiento ambiental que otorga la Unión Europea a las organizaciones comprometidas con la mejora continua de su desempeño medioambiental. Para ello, el centro médico ha culminado una trayectoria de diez años en el que ha debido cumplir el riguroso criterio de gestión, evaluación y transparencia ambiental, con el fin de reducir el impacto ambiental.

De esta manera, la Asunción ha pasado a abastecerse en un 25% de renovables, con una instalación propia; ha reducido las emisiones pasando a una caldera de biomasa para agua caliente y calefacción; tras la reforma integral del hospital, ha mejorado su eficiencia energética; ha impulsado servicios de telemedicina y telerrehabilitación, siendo más accesibles para los pacientes y reduciendo los desplazamientos de estos; y ha descendido en un 7% su consumo global de electricidad, un 20% el de agua, y otro 20% el uso de papel.

