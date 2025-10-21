El circuito de Iurreamendi acogerá este sábado el IV Memorial Arsuaga de ciclo cross

El Diario Vasco TOLOSA. Martes, 21 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Tolosa acoge este sábado, 25 de octubre, la cuarta edición del 'Garaje Tolosa Saria Memorial Pablo Arsuaga'. Oriako Txirrindulari Eskola «rescató» la disciplina en 2021 con la creación de un circuito en Iurreamendi y la disputa de la primera edición –para cadetes y juveniles–, que se ha ido consolidando para lograr potenciar esta bella disciplina ciclista.

A las 09.15 será la carrera para veteranos (40 a 60 años) y a las 10.15 comenzará la de cadete masculino y femenino. A las 11.15 saldrán los juniors chicos y chicas, y a las 12.30 se dará salida al Open masculino (Elite+Sub 23+Master 30).

El circuito, con salida en el puente del polideportivo Usabal y llegada en la carretera junto a la ikastola Laskorain, consta de 3.000 metros, de los cuales 2.420 son sobre hierba, 300 sobre tierra y 280 sobre asfalto. Tiene un desnivel positivo de 92 metros.