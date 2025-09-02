Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eider Mendoza, Maria Eugenia Arrizabalaga, Maribel Vaquero, Maria Ubarretxena y Oihane Agirregoitia serán las invitadas al próximo coloquio de Uzturre Foroa en el Topic.

Tolosa

Cinco mujeres nacionalistas debatirán sobre Euskadi en el próximo coloquio de Uzturre Foroa

El evento, programado para el próximo jueves, día 11, a las 19.00 horas en el Topic, tendrá como moderador al periodista Xabier Euzkitze

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

Septiembre es el mes de los regresos. Mientras que los adultos vuelven a sus puestos de trabajo y los menores a sus pupitres, en ... política es tiempo de un nuevo curso. A pesar de que el lehendakari Imanol Pradales se reuniera con sus consejeros el pasado jueves en el primer consejo de gobierno, y aunque hasta el día 18 no llegue la actividad parlamentaria a la cámara de Gasteiz, los representantes de la sociedad vasca están inmersos en las primeras conversaciones sobre Euskadi y su papel. Y con este motivo, el próximo jueves, día 11, Uzturre Foroa reunirá en su tercer coloquio en el Topic (19.00 horas) a cinco mujeres nacionalistas, políticas de primer nivel, bajo el título 'Qué está en juego en Euskadi en medio de este mundo convulso'.

