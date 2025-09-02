Cinco mujeres nacionalistas debatirán sobre Euskadi en el próximo coloquio de Uzturre Foroa

Septiembre es el mes de los regresos. Mientras que los adultos vuelven a sus puestos de trabajo y los menores a sus pupitres, en ... política es tiempo de un nuevo curso. A pesar de que el lehendakari Imanol Pradales se reuniera con sus consejeros el pasado jueves en el primer consejo de gobierno, y aunque hasta el día 18 no llegue la actividad parlamentaria a la cámara de Gasteiz, los representantes de la sociedad vasca están inmersos en las primeras conversaciones sobre Euskadi y su papel. Y con este motivo, el próximo jueves, día 11, Uzturre Foroa reunirá en su tercer coloquio en el Topic (19.00 horas) a cinco mujeres nacionalistas, políticas de primer nivel, bajo el título 'Qué está en juego en Euskadi en medio de este mundo convulso'.

Serán cinco nombres propios jeltzales y con cargos de alta responsabilidad institucional quienes, bajo la moderación del periodista Xabier Euzkitze, compartan sus puntos de vista sobre las prioridades que debe marcarse en la política territorial teniendo en cuenta el complejo entramado político internacional actual. La diputada general Eider Mendoza, la presidenta del Gipuzko Buru Batzar (GBB) Maria Eugenia Arrizabalaga, la portavoz del Gobierno Vasco Maria Ubarretxena, la portavoz de EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados Maribel Vaquero y la europarlamentaria Oihane Agirregoitia son los rostros elegidos para conversar sobre este tema.

Uzturre Foroa las reúne para «un diálogo sobre lo que está en juego en este nuevo curso político, teniendo en cuenta la complejidad de la situación global, internacional o estatal como el específico contexto vasco», indican desde la organización del evento. Para ello, cada una tendrá dos intervenciones breves sobre análisis y prioridades en cada institución a la que representan, para después debatir en un coloquio con el público, que tendrá la potestad de preguntar.

Las repercusiones de los aranceles de Donald Trump, la «barbarie» –como apostillaba el lehendakari tras el consejo de gobierno– de Israel en la guerra en Gaza y la «injustificable invasión de Ucrania» por parte de Rusia, junto a la inestabilidad política estatal, en el que el principal ejercicio en las próximas semanas será negociar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, condicionan la socioeconomía vasca, y esta charla a una semana del comienzo oficial de la actividad en el Parlamento Vasco servirá como preludio o primera toma de contacto con el sentir, y sobre todo con la agenda que manejará el principal partido en el poder.

El acto en el Topic tendrá entrada libre hasta completar el aforo. De esta forma, el foro continúa con su propósito de organizar en la comarca de Tolosaldea charlas, diálogos, mesas redondas, conferencias, jornadas, congresos y cualquier otro tipo de actividad que pueda ser divulgativa e interesantes para el público general.

Uzturre Foroa estrenó en abril esta serie de coloquios con Aitor Esteban, a la sazón nuevo presidente de EAJ-PNV, el que fue su primer acto público tras su elección. Le siguió, en junio, la tolosarra y exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya. Ambos contaron con un pleno de asistencia.

El foro, impulsado por el partido jeltzale, también ofrece la posibilidad de convertirse en 'Amigo y amiga de Uzturre Foroa', una inscripción sin coste ni cuota que sirve para suscribirse a la información previa a los actos organizados o a documentos que edite. Asimismo, implica compartir el objetivo de la entidad y la invitación a un encuentro anual con otros amigos del foro. La opción de hacerse socio se abrirá en futuras fechas. Más información en www.uzturreforoa.eus.