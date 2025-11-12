Charlas para «ayudar a padres no euskaldunes con sus hijos»

El Diario Vasco tolosa. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Tolosa ha organizado dos charlas para las familias, relacionadas con los hijos e hijas y el euskera. Ambas sesiones se impartirán a través de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA). La primera sesión estará dirigida a las familias castellanoparlantes, y se trabajará cómo ayudar a los hijos e hijas sin saber euskera. Los niños y niñas escolarizados en Tolosa estudian en el modelo D, estudian en euskera, pero algunas familias suelen tener dificultades para ayudarles, porque no saben euskera. La charla será en castellano bajo el siguiente título: ¿Cómo ayudar a mi hijo/a saber sin saber euskera? La conferencia tendrá lugar el 19 de noviembre, a las 17.30, en la sede de Galtzaundi, en Plaza Berria. Es una sesión abierta, gratuita.

La segunda será una charla dirigida a padres y madres euskaldunes sobre el siguiente tema: ¿Cómo incidir en los hábitos lingüísticos de nuestros hijos e hijas? El objetivo de la sesión será comprender las conductas lingüísticas de los hijos e hijas, y trabajar cómo puede influir la familia. Será en euskera, el 2 de diciembre, a las 17.30, en la misma sede de Galtzaundi, en la plaza Nueva. Hay que apuntarse en https://izenematea.tolosa.eus/340-2.