A cerrar el tercio de liga con victoria, reto esta tarde para el Tolosa Eskubaloia

K. I.

Tolosa.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

El Tolosa Eskubaloia llega esta tarde al tercio de jornadas, diez de treinta, de la presente temporada en Primera Nacional, y lo harán con el claro objetivo de sellar una victoria en casa que les permita seguir en los puestos cabeceros. Al partido de esta tarde a las 16.00 horas en el polideportivo Usabal llegará el Trapagaran, decimocuarto con tan solo 5 puntos en su haber. En cambio, los tolosarras son cuartos con 10. Vencerles daría el quinto encuentro ganado y dejaría la estadística en que la mitad de partidos se ha puntuado de dos.

Sin embargo, el Trapagaran no es un rival sencillo. Ha logrado plantar batalla al Eibar Eskubaloia, segundo, en Ipurua perdiendo por tres goles (35-32) y empató frente al Il Capo Hondarribia-Bidasoa (27-27) hace dos semanas. La derrota en Getxo contra el Romo (34-31) del Tolosa Eskubaloia puede ser el aliciente suficiente para guardar los puntos en su cancha. Un comienzo goleador y una defensa sólida serán las claves de un vistoso encuentro en el que la grada será el octavo jugador.

