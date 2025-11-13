Un centenario de lo más dulce

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Fue una fiesta dulce y popular. En el corazón de la Parte Vieja, en el Tinglado, muy cerca de la antigua cerería donde empezó todo, Rafa Gorrotxategi quiso celebrar ayer, jueves, junto al pueblo de Tolosa, y en compañía de sus hijos, Armintz y Joanes, continuadores de la saga familiar, cien años de oficio artesanal.

Para conmemorar esta efemérides, el maestro repostero ha elaborado un producto especial: el turrón de lima y limón con trufa blanca, una creación que combina la suavidad de la trufa blanca con la frescura cítrica de la lima y el limón. «Es una manera de agradecer a todos quienes han confiado en nosotros durante estos cien años», aseguró durante el acto, donde destacó especialmente la figura de su padre: «fue un visionario», afirmó.

La montañera Edurne Pasaban, la futbolista Nerea Eizagirre, la directora del Instituto Etxepare, Irene Larraza, fueron algunas de las personas encargadas de realizar el corte inaugural del nuevo turrón. El acto, patrocinado por Caja Laboral, fue presentado por Julen Telleria, y estuvo impregnado de un ambiente festivo, degustaciones de productos locales de la mano de la asociación Jakitea y música en directo, como la de los txistularis que interpretaron la pieza que José Ignacio Ansorena dedicó en su día a José Mari Gorrotxategi. También fue emocionante el sentido bertso de Jon Maia. El encuentro puso en valor el legado, la historia y el arraigo local de la familia, pero también su mirada «hacia el futuro, el relevo generacional y la innovación».

María Ubarretxena, consejera portavoz del Gobierno Vasco, presente en el acto, confesó que su costumbre es venir a Tolosa junto a su aita en navidades, comprar turrón en Gorrotxategi y disfrutarlo en familia. El alcalde, Andu Martinez de Rituerto, mostró su «agradecimiento emocionado» a la difusión del nombre de Tolosa que hacen las pastelerías del municipio, al tiempo que destacó la «pasión» de la familia Gorrotxategi «por no perder nunca la ilusión en su trabajo».

No faltaron a la cita cocineros como Hilario Arbelaitz y Roberto Ruiz, o artistas como Luis Chillida o Nisa Goiburu, así como representantes institucionales y de empresas colaboradoras de Rafa Gorrotxategi, además de muchos tolosarras que quisieron disfrutar de la fiesta.

Tras las palabras de los homenajeados y el corte del turrón, llegó el momento de las degustaciones y las felicitaciones. «Gracias al chocolate he sido feliz», confesaba Rafa Gorrotxategi.