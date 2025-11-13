Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Un momento del corte del turrón del centenario de Gorrotxategi, de lima y limón con trufa blanca.
Tolosa

Un centenario de lo más dulce

Rafa Gorrotxategi celebró «con emoción y agradecimiento» los cien años de tradición familiar en un acto celebrado ayer en el Tinglado

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Fue una fiesta dulce y popular. En el corazón de la Parte Vieja, en el Tinglado, muy cerca de la antigua cerería donde empezó todo, Rafa Gorrotxategi quiso celebrar ayer, jueves, junto al pueblo de Tolosa, y en compañía de sus hijos, Armintz y Joanes, continuadores de la saga familiar, cien años de oficio artesanal.

Para conmemorar esta efemérides, el maestro repostero ha elaborado un producto especial: el turrón de lima y limón con trufa blanca, una creación que combina la suavidad de la trufa blanca con la frescura cítrica de la lima y el limón. «Es una manera de agradecer a todos quienes han confiado en nosotros durante estos cien años», aseguró durante el acto, donde destacó especialmente la figura de su padre: «fue un visionario», afirmó.

La montañera Edurne Pasaban, la futbolista Nerea Eizagirre, la directora del Instituto Etxepare, Irene Larraza, fueron algunas de las personas encargadas de realizar el corte inaugural del nuevo turrón. El acto, patrocinado por Caja Laboral, fue presentado por Julen Telleria, y estuvo impregnado de un ambiente festivo, degustaciones de productos locales de la mano de la asociación Jakitea y música en directo, como la de los txistularis que interpretaron la pieza que José Ignacio Ansorena dedicó en su día a José Mari Gorrotxategi. También fue emocionante el sentido bertso de Jon Maia. El encuentro puso en valor el legado, la historia y el arraigo local de la familia, pero también su mirada «hacia el futuro, el relevo generacional y la innovación».

María Ubarretxena, consejera portavoz del Gobierno Vasco, presente en el acto, confesó que su costumbre es venir a Tolosa junto a su aita en navidades, comprar turrón en Gorrotxategi y disfrutarlo en familia. El alcalde, Andu Martinez de Rituerto, mostró su «agradecimiento emocionado» a la difusión del nombre de Tolosa que hacen las pastelerías del municipio, al tiempo que destacó la «pasión» de la familia Gorrotxategi «por no perder nunca la ilusión en su trabajo».

No faltaron a la cita cocineros como Hilario Arbelaitz y Roberto Ruiz, o artistas como Luis Chillida o Nisa Goiburu, así como representantes institucionales y de empresas colaboradoras de Rafa Gorrotxategi, además de muchos tolosarras que quisieron disfrutar de la fiesta.

Tras las palabras de los homenajeados y el corte del turrón, llegó el momento de las degustaciones y las felicitaciones. «Gracias al chocolate he sido feliz», confesaba Rafa Gorrotxategi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  7. 7 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  10. 10 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un centenario de lo más dulce

Un centenario de lo más dulce