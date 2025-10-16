Catorce coros de diez países, en el 56 Certamen de Tolosa

Catorce coros procedentes de Indonesia, Ucrania, Alemania, Estonia, Austria, Venezuela, Letonia, Estados Unidos, Suecia y Japón participarán en el 56º Certamen Coral de Tolosa, que ... se celebrará entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre. El concurso tolosarra, que se ha presentado hoy, jueves, en el Topic, tendrá, además, un prólogo de excepción, ya que acogerá el 'Gran Premio Europeo de Canto Coral', una especie de 'Champions Coral', que se celebrará el 26 de octubre (17.00 horas, Leidor), y donde los coros vencedores en los mejores concursos europeos del año pasado competirán por alzarse con la más preciada distinción que puede lograr una agrupación coral no profesional.

Durante su actuación en el certamen, los coros ofrecerán cerca de sesenta conciertos en varias localidades del País Vasco y comunidades limítrofes. Los grupos de adultos competirán en las modalidades de polifonía -donde interpretarán la obra obligada «Ave Verum Corpus», de Javier Busto-, y canción vasca-música popular, en la que la pieza obligada será «Arroxa Lilia», de Pablo Sorozabal. En esta sección cantarán además otra obra en euskera de elección libre.

El certamen tolosarra se integra en el circuito de los considerados mejores concursos corales en Europa, junto a los de Arezzo (Italia), Debrecen (Hungría), Maribor (Eslovenia), Jurmala (Letonia) , y Varna (Bulgaria). Los ganadores de cada uno de estos certámenes compiten al siguiente año en este 'Concurso de Concursos', que se celebra rotativamente en alguna de las ciudades citadas. Tolosa lo acogerá por sexta vez. Antes lo había hecho en 1994, 2000, 2006, 2011 y 2017. Los grupos que competirán en este selecto concurso son: 'Choir Sola', de Letonia, 'Musicapella', de Filipinas; 'Youth Choir Kamer', de Letonia; 'Los cantantes de Manila', de Filipinas, y 'The Resonanz Childrens Choir', de Indonesia.

Sumando la participación del Certamen con la del Gran Premio Europeo, Tolosa acogerá, en total, a 19 agrupaciones corales (once europeas, dos americanas y seis asiáticas), lo que supone recibir a 700 personas entre coralistas, acompañantes, jurados e invitados.

A destacar también que, como preludio del Certamen, la Federación de Coros de Gipuzkoa presentará la Cantanta Infantil 'Cantania, 50 milio segundo' (25 octubre, 18.30, Leidor), un espectáculo en el que participará unos cien niños y niñas de siete corales guipuzcoanas, nuevo músicos y dos actores, bajo la dirección de Mirari Etxeberria.