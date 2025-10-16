Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representates de la organización , de la Federación de Coros y de las instituciones patrocinadores del concurso tolosarra

Catorce coros de diez países, en el 56 Certamen de Tolosa

Se celebrará entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, con un prólogo de excepción: el Gran Premio Europeo de Canto Coral, el día 26 de octubre

Juanma Goñi Sagarzazu

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:04

Comenta

Catorce coros procedentes de Indonesia, Ucrania, Alemania, Estonia, Austria, Venezuela, Letonia, Estados Unidos, Suecia y Japón participarán en el 56º Certamen Coral de Tolosa, que ... se celebrará entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre. El concurso tolosarra, que se ha presentado hoy, jueves, en el Topic, tendrá, además, un prólogo de excepción, ya que acogerá el 'Gran Premio Europeo de Canto Coral', una especie de 'Champions Coral', que se celebrará el 26 de octubre (17.00 horas, Leidor), y donde los coros vencedores en los mejores concursos europeos del año pasado competirán por alzarse con la más preciada distinción que puede lograr una agrupación coral no profesional.

