La carretera de acceso al barrio de Iurre desde Paper Kalea cambiará de dirección

El 4 de noviembre está previsto que cambie la dirección de tráfico en la carretera de acceso al barrio de Iurre desde Paper kalea, es decir, la del lateral de los Jardines de los Noruegos. El objetivo es agilizar la congestión del puente SAM, reduciendo el paso de vehículos, para mejorar la seguridad del cruce. Es la única vía de salida de Iurre, pero no tiene buena visibilidad para los vehículos. En varios momentos del día es un punto muy concurrido por peatones y bicicletas.

Con la modificación, la salida de los garajes de los números 1-13 del barrio de Iurre, se deberá realizar necesariamente hacia la calle del Papel. A la altura de Eroski también se podrá girar hacia Paper Kalea. Se espera que esta medida reduzca el tráfico en el vial que discurre junto al río. Para salir del aparcamiento anexo al estadio, se seguirá utilizar la carretera del lateral del río. El martes se harán los cambios de señalización y los trabajos de pintado. No se podrá aparcar.