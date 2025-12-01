Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Una persona se dispone a pagar el aparcamiento regulado por OTA, ayer, en la avenida de Fueros.

Tolosa

Cambios en la OTA: no podrán adquirir tarjeta quienes tengan un garaje en propiedad

El Plan de Aparcamientos detecta infrautilización de los parkings subterráneos y plantea un sistema de bonos para optimizarlos

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

Dentro del Plan de Aparcamientos que quiere impulsar el Ayuntamiento, se contemplan importantes cambios en el sistema de la OTA, así como en el ... uso de los parkings subterráneos. Sobre estos últimos, el estudio exhaustivo que se ha llevado a cabo en el último año arroja una conclusión sorprendente: tanto en Belate como en la Alhóndiga hay muchísimas plazas libres en rotación que no se usan, ni tan siquiera por las personas que dan vueltas y vueltas buscando una plaza de aparcamiento en superficie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

