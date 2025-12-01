Cambios en la OTA: no podrán adquirir tarjeta quienes tengan un garaje en propiedad

Dentro del Plan de Aparcamientos que quiere impulsar el Ayuntamiento, se contemplan importantes cambios en el sistema de la OTA, así como en el ... uso de los parkings subterráneos. Sobre estos últimos, el estudio exhaustivo que se ha llevado a cabo en el último año arroja una conclusión sorprendente: tanto en Belate como en la Alhóndiga hay muchísimas plazas libres en rotación que no se usan, ni tan siquiera por las personas que dan vueltas y vueltas buscando una plaza de aparcamiento en superficie.

El parking de Belate cuenta con 118 garajes en concesión, cuyo plazo termina en 2058. Aquí se incluyen 104 plazas de rotación en uso libre en una de las plantas; aquí, la concesión finaliza en 2028. La Alhóndiga, por su parte, cuenta con 498 plazas, de las cuales 242 son de rotación. El contrato de concesión finaliza para ambos casos en 2059.

Garaje en propiedad No podrán obtener la tarjeta OTA quienes posean un garaje. Si una casa cuenta con dos coches y un solo garaje, se podrá adquirir una única tarjeta.

Monteskue Los vecinos podrán obtener una tarjeta para aparcar en la zona 2.

Comercio Titulares de comercio no empadronados en Tolosa podrán sacarse la tarjeta.

Tarifa especial Para vehículos adscritos a gremios.

200 tarjetas incorrectas Personas que no cumplen los requisitos, pero siguen recibiendo la tarjeta de residentes.

Parkings infrautilizados En Belate, la mitad de las plazas. En Alhóndiga, casi las tres cuartas partes. Solo se completan en fiestas, sábados y días de partidos de pelota. Se plantea un sistema de bonos para optimizar el uso .

Los aparcamientos de los parkings subterráneos están infrautilizados. «En el caso de Lapurdi, la mitad está prácticamente vacía; en el de la Alhóndiga casi las tres cuartas partes. Se completan solo en días y franjas horarias concretas: fiestas, sábados de feria, partidos de pelota... En general, esto demuestra que en el pueblo tenemos infraestructuras, pero infrautilizadas; y, en el exterior, problemas. Me parece que es una situación que no podemos aceptar», asegura el alcalde, Andu Martínez de Rituerto.

El Ayuntamiento lleva tiempo intentando consensuar con la empresa concesionaria un sistema de bonos para optimizar el uso de parking. También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de conceder bonos para quienes realicen una compra mínima en el pequeño comercio de la localidad, pero esta alternativa parece que no se aplicará, al menos de momento.

Novedades en la OTA

El Gobierno municipal ha introducido una serie de modificaciones en la ordenanza de la OTA, aprobadas en el último Pleno con la abstención de los grupos de la oposición. La nueva ordenaza estará treinta días de consulta pública antes de su aprobación definitiva. En este periodo también se analizarán las propuestas realizadas por la oposición.

Van a cambiar, de cara a 2026, los requisitos para ser titular. No podrán obtener la tarjeta quienes tengan un garaje o aparcamiento en propiedad, alquiler o concesión en la misma zona de OTA. En caso de poseer más coches que número de plazas de garaje en propiedad, se podrá adquirir la tarjeta para los vehículos sin garaje. Es decir, si una casa cuenta con dos coches y un solo garaje, se podrá adquirir una única tarjeta. Con esta medida, se expedirán alrededor de 500 tarjetas menos de residentes. Ahora hay 2.900 tarjetas de residentes, mientras que en las zonas de OTA hay 1.572 plazas de aparcamiento en superficie. La Parte Vieja es la que cuenta con el balance más negativo, con más de 1.400 tarjetas.

Por otro lado, los vecinos de Monteskue tienen dificultades para aparcar, y a partir de ahor van a poder obtener una tarjeta para aparcar en la zona 2. Asimismo, podrán obtener una autorización de residente quienes, no estando empadronados en Tolosa, sean titulares de un comercio en el municipio y utilicen el vehículo para la actividad comercial.

Más adelante se prevé complementar más el sistema de OTA con la creación de nuevos espacios en zonas tensionadas o con cambios de sectores. De hecho, hay zonas en las que los aparcamientos existentes están infrautilizados, cuyos colores cambiarán. Algunas zonas que son azules pasarán a ser verdes. Así, tendrán una tarifa más barata, que sería ideal para más tiempo. Podría ser una buena opción para quienes vienen de fuera al centro urbano a trabajar.

De esta forma, se pretende impulsar un mayor aprovechamiento de estos espacios. En el caso de la plaza Geltoki, sin embaro, se plantea la medida contraria, pasará de verde a azul para 'desanimar' a llegar con el coche hasta el centro del pueblo y dejar todo el día el coche estacionado.

El estudio llevado a cabo ha detectado que hay personas que ya no cumplen los requisitos, pero siguen recibiendo la tarjeta de residentes: ya no están empadronados en Tolosa, han cambiado de residencia... Con la aplicación de esta medida se retirarán alrededor de 200 tarjetas.

Se han detectado infracciones que se repiten de forma constante: estacionamiento en algunas aceras, frente a pasos de peatones, carga y descarga fuera de las zonas autorizadas... En algunos casos, disminuye la visibilidad o la accesibilidad en detrimento de la seguridad de peatones o del resto de conductores.

La Policía Municipal no dispone de recursos suficientes para mantener todas estas zonas controladas. En adelante, agentes de la OTA colaborarán con la Udaltzaingoa para controlar también infracciones en materia de aparcamiento. Ello permitirá a la Policía Municipal pueda llegar más a otras zonas. Comenzarán con esta función ya en diciembre.