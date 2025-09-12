Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un ciclista pasea con la bicicleta en mano por Zumardi Handi. IÑIGO ROYO

Tolosa

La calle Rondilla volverá a ser peatonal con motivo de la Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento ha preparado un programa que también incluye una feria de bicletas de segunda mano, charlas y sesiones formativas

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

La Semana Europea de la Movilidad es un periodo que, más que una celebración, es un tiempo de reflexión sobre la forma en la ... que nos movemos. ¿Somos dependientes del vehículo privado? ¿Es suficiente el servicio de transporte público con el que contamos? Estas y otras preguntas son las que se plantearán del próximo martes, día 16, al lunes, día 22, para fomentar modelos de movilidad más sostenibles, y el Ayuntamiento aportará su grano de arena a este debate. Un año más repite en la organización de una programación con la que concienciar a los tolosarras.

