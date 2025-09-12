La calle Rondilla volverá a ser peatonal con motivo de la Semana de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad es un periodo que, más que una celebración, es un tiempo de reflexión sobre la forma en la ... que nos movemos. ¿Somos dependientes del vehículo privado? ¿Es suficiente el servicio de transporte público con el que contamos? Estas y otras preguntas son las que se plantearán del próximo martes, día 16, al lunes, día 22, para fomentar modelos de movilidad más sostenibles, y el Ayuntamiento aportará su grano de arena a este debate. Un año más repite en la organización de una programación con la que concienciar a los tolosarras.

Volviendo a tomar la propuesta del año pasado, la calle Rondilla será peatonal. Se cortará el tráfico rodado el sábado, día 20, desde las 16.00 y hasta el domingo a las 20.00 horas. Será en la mayoría de la calle, desde delante de la escuela de música Eduardo Mocoroa hasta el Triángulo. En cambio, el paseo San Francisco, que el año pasado sí fue peatonal, no repite en esta edición.

Sábado, día 20

De 9 00 a 15.00. Mercado de bicicletas de segunda mano en el paseo San Francisco.

De 10 00 a 11.30. Taller sobre reparación de pinchazos, en el paseo San Francisco.

Desde las 16 00. Peatonalización de la calle Rondilla.

De 17 00 a 19.00. Yincana y juegos de cinta en la calle Rondilla. Para participar, para niños de 4 a 12 años, deben llevar bicicleta o patinete, y casco.

Domingo, día 21

A partir de las 18 00. Cuentacuentos teatralizado e itinerante, partiendo desde Emakumeon plaza.

20 00. Fin de la peatonalización de la calle Rondilla.

Martes, día 23

18 30. Conferencia del arquitecto y profesor de EHU Ander Gortazar, en el salón de actos de la casa de cultura.

Días 23, 24 y 25 de septiembre y 3 de octubre

Educación vial Sesiones formativas en centros escolares, de la mano de Tolosaldea Lanbide Heziketa, Don Bosco y Kalapie.

No podrán pasar por la céntrica calle ni vehículos privados ni el transporte público, por lo que en el caso de los autobuses, tanto para los servicios de Hiribusa como Lurraldebus, durante el espacio de tiempo marcado, las paradas de la escuela de música y la iglesia de San Francisco se trasladarán a Santa Clara. Así, cruzarán la avenida de los Fueros y entrarán en el paseo San Francisco para seguir su ruta habitual. En cambio, los autobuses nocturnos de largo recorrido –aquellos que se dirigen a Madrid, Barcelona y Alicante– sí podrán parar en Rondilla. El acceso a los garajes de Andia e Inpernu se realizarán desde detrás del edificio Gorosabel.

Múltiples actividades

Para este año, se han preparado dos actividades en el espacio aprovechable gracias a la ausencia de vehículos, ambas relacionadas con el deporte y la cultura. El sábado por la tarde habrá una yincana ciclista para menores entre 4 y 12 años, y el domingo, también por la tarde, cuentacuentos teatralizado e itinerante de la mano de Intujai, que partirá de Emakumeon plaza.

Además, el sábado, previo a la medida de cerrar la calle Rondilla, habrá un mercado de bicicletas de segunda mano a cargo de Gurpilgunea. Los vecinos podrán comprar bicicletas y material en el paseo San Francisco, frente al Archivo, así como vender aquellas que ya no necesiten. También se organizará un taller de reparación de pinchazos y se expondrá una bicicleta electrificada.

Las actividades del fin de semana se completarán con una charla el martes y cuatro sesiones formativas en educación vial en los centros escolares. El próximo martes, día 23, a las 18.30 horas en el salón de actos de la casa de cultura, se explicará qué retos se deben superar en la actualidad en materia de movilidad y en el uso de aparcamientos disuasorios. El ponente será el arquitecto y profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la EHU Ander Gortazar, quien también imparte clases en la Universidad Politécnica de Varsovia, en Polonia.

Las sesiones de concienciación en los colegios estarán centradas en el desplazamiento en bicicleta, muy habitual en Tolosa. Profesores y alumnado del área deportiva del instituto Tolosaldea Lanbide Heziketa impartirán estas clases los días 23, 24 y 25 de septiembre y el 3 de octubre, apoyados por estudiantes del área de movilidad segura y sostenible de Don Bosco y Kalapie. Tratarán la seguridad vial y las normas y conductas sobre los pedales tanto en solitario como en grupo, y tras las explicaciones, saldrán a la calle para aplicarlas.