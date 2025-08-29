El bus urbano de Tolosa cambia su recorrido y horario a partir de este lunes

Comienza una nueva etapa para el Hiribusa, el bus urbano de Tolosa. A partir de este lunes, 1 de septiembre, el servicio tendrá nuevo recorrido ... y horario. Los cambios se han tenido en cuenta conforme a las recomendaciones de los conductores del autobús, y analizando las demandas de las personas usuarias. Se ha tratado de garantizar al máximo posible el equilibrio entre todas las casuísticas. La empresa concesionaria también ha mostrado su total disposición a aplicar todos los cambios.

Las modificaciones serán provisionales y se evaluará su impacto en los próximos meses para ver si se mantienen o incluso se introducen otras nuevas. La actual concesión de servicios del urbano finaliza en la primavera del año que viene y con las conclusiones de este cambio se completará el recorrido y horario definitivo del nuevo contrato.

El punto de partida principal del autobús será la calle Larramendi, con salida desde la parada número 11, frente a la gasolinera. El autobús realizará dos paradas en la calle Larramendi: a la altura de los números 11 y 3.

Desde el paseo San Francisco bajará por la avenida de Álava, donde realizará una parada a la altura del número 5. Cruzando el puente SAM se dirigirá al barrio de Iurre. La parada actual de la rotonda se traslada a la altura de las escaleras laterales del número 1 de Iurramendi pasealekua.

El autobús continuará por la calle del Papel, pero en sentido contrario al que venía realizando hasta ahora, es decir, irá hacia el barrio de Berazubi. Por tanto, la parada contigua a los Jardines de los Noruegos, también se ha trasladado al otro lado de la carretera.

En cuanto al barrio de Berazubi, la parada de la plaza de Tolosa C.F. quedará suprimida y en su lugar estacionará en la rotonda de la calle Martín José Iraola, a la altura del número 16.

Este cambio implica la anulación de la parada de Iurramendi. Hasta ahora, el bus ha subido dos veces al día a la residencia, pero el fuerte cambio de rasante causa problemas frecuentes al vehículo. Por eso se ha tomado la decisión de suprimir este acceso. En su lugar, hará una parada al otro lado de la colina, frente al edificio de entrada de la residencia, en la confluencia con Kondeko Aldapa.

En el polígono Usabal, el bus realizará una parada en el puente de entrada a la zona de Amaroz, para que el vecindario del barrio de Usabal tengan más accesible la parada. La parada número 29 de Amaroz suele ser sólo de bajada, pero en adelante también se permitirá la subida.

Además, en tres servicios de los sábados por la tarde, el autobús subirá hasta el cementerio para que el cementerio sea más accesible: en los servicios que se inician (desde Larramendi) a las 14.58, 15.35 y 16.10 horas.

Tras hacer parada en Asunción Klinika, el autobús no bajará a Santa Clara: avanzará y se dirigirá por el barrio de Santa Lucía a la calle Larramendi. Durante el curso escolar en las horas de entrada y salida escolar también llegará hasta el colegio Samaniego.

Los primeros servicios del día se adelantarán para que el autobús pueda llegar a tiempo para la hora de entrada de los centros públicos (Samaniego, Orixe y CEP Tolosaldea).

El segundo servicio de la mañana será más rápido, tipo lanzadera. Partirá a las 7.50 horas y sólo realizará ocho paradas: en Larramendi 11, Musika Eskola, San Francisco (frente a la plaza Antonio Maria Labaien), Iurre, Polígono Usabal, Iruña etorbidea (en este caso no entrará por Amaroz), Kondeko aldapa 3, y Samaniego.

Para hacer llegar la información a los usuarios, se pegarán nuevos horarios en las paradas para informar de todos los cambios. Además, en el propio autobús estarán disponibles desde hoy copias del tablero del nuevo horario y recorrido. Se podrán solicitar al conductor o conductora. La información completa estará disponible online en tolosa.eus/es/autobus-urbano.