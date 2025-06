Buen deporte como antesala de las fiestas

El deporte se sobrepuso al temporal y protagonizó de manera notoria la programación del fin de semana presanjuanero. Hubo de todo y para todos ... y todas: futbol 7 en Berazubi, los maratones de montaña T2T y T3T, basket en la calle, ajedrez en el Triángulo, kempo y gimnasia rítmica en Usabal, padel en Berazubi... Una oferta espectacular.

El maratón de montaña T2T y T3T se celebró con su expectación habitual. La participación de los corredores, eso sí, se vio afectada por la condiciones. En la T2T se inscribieron 475 corredores, 357 salieron finalmente y 352 terminaron la carrera. En la prueba reina T3T, por su parte, se apuntaron 334, salieron 249 corredores y 238 lograron terminar.

La tolosarra Sarah Ugarte volvió a reinar en la T3T. Dominó la carrera de principio a fin. Hizo un tiempo de 3.23.47. La zarauztarra Ane Mendizabal (3.42.36) y la debarra Leire Olazabal (3.49.45) completaron el podio. Y en categoría masculina, los tres mejores tiempos de la prueba fueron los de Aitor Blanco (2.42.39), de la Txantrea; Ander Amonarriz (2.44.00), de Hernani, e Imanol Kañamares (2.48.40), de Berriozar.

En cuanto a la prueba T2T, ganó el vizcaino Gontzal Murgoitio (51.44), por delante del billabonatarra Hassan Aitchou (53.22) y del amezketarra Axier Artola (53.51).En féminas, la txapela se fue a Cataluña, pues ganó Estel Roig, de Terrassa (59.59). Le siguieron la tolosarra Ainhoa Garikano (1.03.25) y la anoetarra Oihana Zubillaga (1.06.04). La novedad fue la T1T para jóvenes, que ganaron Itsaso Eneko Lizardi (1.04.03) y Nahia Obeso (1.23.19).

El Torneo Urtzi no faltó a la cita presanjuanera. Un campeonato en formato de liguilla que enfrentó en 'Fútbol 8' a dieciséis equipos del territorio divididos en cuatro grupos: Tolosa CF, Tolosana, Urdiña Txiki, R.Sociedad, Billabona, Ordizia, Beasain, Lazkao, Intxurre, Zarautz, Añorga y Aizkorri. Ganó la Real Sociedad, y Tolosana se llevó la Copa a penalties.

En el Torneo San Juan de ajedrez participaron 44 jugadores en la sección de adultos. Ganó Juan Luis Alfaro García (Errenteria); Óscar Diez (Irun) fue segundo, Aimar Alvarez (Tolosa) tercero y Markel Vesga (Legazpi) cuarto. Los 3 mejores de Tolosa fueron Aimar Alvarez; Beñat Goñi Labayen, y Mikel Muguruza Agirre. Los colaboradores agradecen las colaboraciones de Saneamientos a Elosegui y Kabila.

En el torneo sub-14 hubo 49 participantes, con seis partidos cada uno de ellos. A pesar de quedar empatados entre los dos primeros, tras los desempates, Danel Artola se llevó el campeonato, Laia Iturbide quedó segunda y Amets Sanchez fue tercero. El primer sub 10 fue Julen Larrañaga, el mejor sub 8 fue Hugo Lanz y el mejor sub 12 fue Beñat Iturbide.

El popular torneo de basket en la calle 3x3 celebrado el fin de semana con éxito se ha llamado 'Ugaitz 3x3 saskibaloi txapelketa', en memoria del joven Ugaitz Sainz, que fuera jugador de la cantera del Take, club organizador de este torneo, que ha celebrado además sus bodas de plata. Los ganadores fueron: kuadrilak mutilak, San Juan Magan; kuadrilak neskak, jatxonis; infantilak mutilak, Zakil O´Neal; infantilak neskak, tipulinak; alevines, Lasko team.

El torneo tuvo un momento emocionante en el frontón Beotibar, donde se llevó a cabo un homenaje a la memoria de Ugaitz. El club entregó a su familia la camiseta del recordado jugador, cuyo nombre quedará ya ligado para siempre al popular torneo.