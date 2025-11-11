El buen comienzo de los urdiñas no es suficiente para doblegar al Romo (34-31)

K. I. Tolosa. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Tolosa Eskubaloia no pudo hacer valer el comienzo positivo y acabó perdiendo por 34-31 contra el Romo en la cancha del club vizcaíno. Los de Alex Nogués mantuvieron en buena parte de la primera mitad una renta de tres goles sobre los getxotarras, que a falta de cinco minutos para el descanso lograron darle la vuelta y establecer el 17-16. La segunda parte fue aguerrida y tuvo varios empates durante el comienzo, hasta llegar al minuto 40, cuando el Romo se fue en el marcador con rentas de hasta seis goles. Sin embargo, en los minutos finales el Tolosa reaccionó y acortó distancias, insuficientes para rascar algún punto.

La derrota contra el Romo no altera su posición en la tabla y se mantiene en cuarta posición con 10 puntos. No obstante, se encuentra en un triple empate con Il Capo Hondarribia-Bidasoa y el Tarazona.