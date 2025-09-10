'Bizibusa' y 'Muxu eta Agur', iniciativas para el transporte seguro al colegio

'Bizibusa' es la oportunidad que tienen los niños tolosarras de ir a la escuela en bicicleta. De un modo seguro, evitando dispersiones, todos juntos ... y en caravana, bajo el acompañamiento de la Policía Municipal. La iniciativa se puso en marcha con éxito por primera vez hace dos cursos escolares, se potenció en el anterior y acaba de arrancar con novedades de cara a la nueva temporada escolar.

El punto de partida es la plaza del Triángulo. La cita es de lunes a viernes a las 8.30 horas. Antes de emprender la marcha, agentes de la Policía Municipal brindan a los escolares explicaciones sobre las normas de circulación y señalización, y les ofrecen recomendaciones para circular en bicicleta por la localidad, garantizar la seguridad y evitando accidentes.

La caravana cruza el paseo San Francisco hasta Usabal. En función del número de niños y niñas, hace el trayecto por la carretera o por el bidegorri, siempre bajo la protección de la Policía Municipal, con agentes que van tanto por delante como por detrás de la comitiva.

«Habíamos constatado que muchos escolares se desplazaban al colegio en bicicleta o patinete, pero lo hacían de forma desordenada y sin supervisión alguna. Por eso nació 'Bizibusa'», explican desde el departamento de Tráfico. El objetivo, por tanto, es fomentar la educación vial junto con la asistencia responsable, ordenada y segura a los centros educativos. Es una iniciativa dirigida principalmente a estudiantes de tercero y sexto curso de Primaria.

Con el fin de agilizar el tráfico y reforzar la seguridad alrededor de los centros escolares, la Policía Municipal ha pintado varias zonas denominadas 'Muxu eta Agur'. Son espacios con un tratamiento diferenciado en la ley de tráfico, que permiten pausas rápidas de dos minutos para poder dejar a los niños y niñas en el colegio.

El objetivo es realizar una parada rápida y abandonar el lugar, de tal forma que se agiliza el tráfico. Estos espacios se han pintado a modo de prueba piloto en la entrada del colegio Samaniego y en la calle Barrena, y se valorará extenderlos a otros puntos. En el caso de este último, se compaginará con aparcamientos de distinto carácter, en función del horario de lunes a viernes.

Por otro lado, en el barrio Santa Lucía, la Policía Municipal ha reorganizado los aparcamientos en torno al Instituto Orixe, el Instituto de Formación Profesional Tolosaldea y el frontón Uzturpe, con el objetivo de optimizar el espacio y aumentar las posibilidades de aparcamiento. A lo largo del verano se han realizado trabajos de pintado, y con el ajuste, se han conseguido cerca de 20 aparcamientos más en la zona.

Otra noticia ligada a los centros escolares tiene que ver con sus patios, que seguirán abiertos para uso general ciudadano, tras el ensayo positivo de primavera. En Samaniego, la zona del edificio superior; en la ikastola Laskorain, el patio del edificio Usabal; y en el colegio Herrikide, el patio del edificio de Secundaria y Bachiller. El horario es de 10.00 a 20.00.