Se han pintado espacios como el de 'Muxu eta Agur' para facilitar estacionamientos rápidos. GOÑI

Tolosa

'Bizibusa' y 'Muxu eta Agur', iniciativas para el transporte seguro al colegio

Se han pintado espacios para un aparcamiento rápido, se han ampliado plazas en Santa Lucía y se han abierto los patios de los centros escolares

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12

'Bizibusa' es la oportunidad que tienen los niños tolosarras de ir a la escuela en bicicleta. De un modo seguro, evitando dispersiones, todos juntos ... y en caravana, bajo el acompañamiento de la Policía Municipal. La iniciativa se puso en marcha con éxito por primera vez hace dos cursos escolares, se potenció en el anterior y acaba de arrancar con novedades de cara a la nueva temporada escolar.

