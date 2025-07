EH Bildu de Tolosaldea y la plataforma Topa, desconfiadas sobre el hospital público comarcal

Una semana después de las declaraciones del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en la futura ubicación del hospital público de Tolosa, tanto el grupo ... comarcal de EH Bildu como la plataforma Topa, a favor de la sanidad pública de Tolosaldea, han emitido sus valoraciones, mostrando su desconfianza y descontento por la forma y el contenido de sus palabras. Ambas han tildado de «anuncio publicitario» las palabras de Martínez, y han cuestionado su valor como hospital de referencia en la comarca, la elección de la ubicación y el futuro de la Clínica Asunción, centro privado convenido con el departamento de Salud del Gobierno Vasco e integrado en Osakidetza.

La preocupación de la formación abertzale ha ido más allá, y tal y como ha señalado este miércoles el grupo comarcal, se han registrado preguntas acerca del hospital público en el Parlamento Vasco, a través de su parlamentaria Rebeka Ubera. Consideran que los datos ofrecidos a los medios el pasado miércoles por Martínez son «un mero anuncio» que requiere de «más información, y conocer y dar a conocer los datos que no ha ofrecido». «El plan no tiene detrás una planificación seria y compartida, ni un proyecto claro, ni un planteamiento cimentado sobre una base técnica sólida», han declarado con preocupación.

En palabras de EH Bildu, es una «buena noticia» y va «en buena dirección» la «firme apuesta» por el hospital público para Tolosaldea, pero consideran que «el tiempo avanza y no ha habido mayores avances más allá de los titulares». «No nos parece serio ni procedente que un proyecto de tal magnitud se conozca a cuentagotas y por titulares en prensa. Y más grave nos resulta que los alcaldes hayan sabido de las novedades por los medios de comunicación, porque no se les ha hecho llegar información alguna previamente», han asegurado.

Basándose en los «pocos datos hechos público», desde la coalición miran el proyecto con inquietud. Según la nota remitida, las 74 camas que afirmó el consejero Martínez la semana pasada que tendría el hospital son «50 menos que las que tiene Asuncion Klinika», al igual que los quirófanos, tres frente a los cinco que posee el centro concertado. Por ello, cuestionan si «se va a ofrecer un mejor servicio», más cuando completará el servicio del Hospital Donostia. «Tendría que ir de la mano de un plan completo para reforzarlo. Por desgracia, los representantes del Gobierno Vasco no han dado ninguna explicación al respecto», valoran. Asimismo, piden un «estudio técnico riguroso» que dé soluciones a los problemas de «accesibilidad, aparcamiento y alta concentración de tráfico» que tiene en estos momentos el espacio designado para su construcción, cuya elección entienden que se debe a «intereses políticos».

EH Bildu ve que este «anuncio» tiene un «error manifiesto», y es que «no se puede hacer una planificación futura haciendo como si la Asunción no existiera. Necesitamos de una solución bajo una perspectiva integral para la comarca. Una planificación firme, un proyecto claro y un planteamiento ajustado a las necesidades de sus habitantes».

Topa, firme en su descontento

Por otro lado, la plataforma Topa ha ofrecido una rueda de prensa en la que sus representantes han reafirmado su «desconfianza y descontento» con los planes que el Gobierno Vasco tiene para Tolosaldea. Sobre todo, a raíz de las «noticias triunfalistas aparecidas últimamente» sobre «un centro que por sí mismo no cubre las necesidades de la población, sino que complemente a un hospital comarcal. Nuevamente nos ofrecen soluciones de ladrillo pero de trabajadores nada».

La agrupación ciudadana cree que llamar hospital a lo que se construirá en el solar del barrio Iurramendi es incorrecto, pues se trataría de un «Centro de Alta Resolución (CAR) que complementaría la atención del Hospital Donostia con medios modernos y un servicio para toda Gipuzkoa y que aún no sabemos si sería totalmente público». Jon Irastorza y María Inmaculada Arroyo han leído el comunicado en el que se ha asegurado que con este centro sanitario, «seguiremos estando en peores condiciones que el resto de comarcas, pues Tolosaldea seguiría careciendo de hospital comarcal público».

Asimismo, ven una actitud «autoritaria y prepotente en la toma de decisiones», al no contar con un «estudio global y compartido» en el que se cuente con la plataforma «como movimiento social, ni con los sindicatos, ni con el grupo de alcaldes de la comarca». «Nos dan información con cuentagotas y más que una motivación de transparencia vemos una clara estrategia publicitaria por parte del Gobierno Vasco», han indicado. Así, señalan que no conocen el Plan Funcional del nuevo centro sanitario, ni una previsión de lo que sucederá con la sanidad en Tolosaldea hasta 2030, año en el que la nueva infraestructura entraría en funcionamiento. «Aunque se habla de reforzar el ambulatorio con unas especialidades y que nos integran en la OSI Donostialdea, no se concreta cómo puede absorber el Hospital Donostia a toda la población de la comarca». Además, entienden que su ubicación «no es la adecuada», por «espacio» y los «problemas serios de circulación» que puede conllevar.

Tampoco ven con buenos ojos «que no se haga mención en ningún momento a la Clínica Asunción», que el Topa ha vuelto a mostrar su adhesión a su reivindicación por su «subrogación e integración en un hospital público». Por otro lado, cargan con sorpresa hacia los alcaldes de Tolosaldea, cuestionando si tienen «motivos para estar contentos» tras el proyecto presentado por el consejero de Salud, Alberto Martínez. «No coincidimos en un mensaje tan positivo», han apuntado. Por ello, piden a los ediles que «actúen para dar soluciones concretas y que nos presenten su alternativa clara», tomando a la plataforma en la toma de decisiones y «de forma prioritaria velen por los intereses sanitarios de la ciudadanía».

La plataforma Topa mantendrá su lucha por unas «condiciones sanitarias dignas y equiparables al resto de comarcas», a partir de septiembre.