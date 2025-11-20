Berazubi acoge hoy el derbi ante el Anaita tras el injusto empate con Amaikak Bat

J. GOÑI Tolosa. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El Tolosa CF de División de Honor Regional adelante la jornada liguera a hoy viernes, donde recibirá en Berazubi al Anaitasuna (19.30). Todo un duelo entre dos históricos del fútbol guipuzcoano, un derbi que debe servir para el despegue del equipo urdiña.

El entrenador Josu Ibarbia califica al rival como un equipo «físico, duro, y que intenta sacar el balón desde atrás», con un entrenador «muy experimentado, que conoce bien la categoría». El míster urdiña cree que el Anaitasuna es un equipo «bien organizado, que sabe a lo que juega, y que tiene las ideas muy claras», pero confía en las posibilidades de su equipo. «No podemos dejar escapar más puntos de Berazubi, estamos muy ilusionados por afrontar este partido ante nuestra afición».

Un empate que dolió

La plantilla urdiña está muy dolida por el empate de la última jornada ante el Amaikak Bat (1-1). «Si no ganamos, fue por el árbitro, que condicionó totalmente el resultado, lo digo con claridad», asegura el entrenador. Los urdiñas jugaron una buena primera parte. Se adelantaron y marcaron incluso el segundo, un tanto que fue anulado por un inexistente fuera de juego. «Es increíble que lo pitaran», asegura el míster.

En la segunda mitad, aunque el Tolosa CF no estuvo tan bien, no pasó apuros hasta que llegó la jugada clave: penalti y expulsión del portero urdiña en una jugada que no admitía semejante desenlace. «Hemos tenido la oportunidad de verla después en pantalla y es increíble que el árbitro tomase esta decisión», asegura Josu. El Amaikak Bat empató al transformar la pena máxima y, a partir de ahí, al Tolosa CF no le quedó otra que defender el empate e incluso sufrió la expulsión de otro jugador.

«Era un partido para ganar pero, tal y como se desarrolló, el empate no es mal resultado», dice Ibarbia. Y asegura: «yo creo firmemente en este equipo, aunque ahora estamos atravesando una racha peor. Estamos dolidos por lo que pasó en el empate ate el Amaikak Bat y este resultado nos tiene que dar fuerza para ganar hoy y luchar por llegar a la zona alta de la tabla».