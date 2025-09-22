Una Bandera que ha llegado para quedarse

Por momentos parecía que estábamos viviendo un desafío entre Emendek y Olarrain en unos sanjuanes de antaño, donde las competiciones de bateles eran uno ... de los ejes de las fiestas. La I Bandera de Tolosa, celebrada con éxito el sábado, recuperó ese sabor popular histórico de las regatas.

Fue una disputa entre bateles, diez en total, con sociedades gastronómicas –Aiz Orratz-Veleta, Batasuna, Emendek, Gure Txokoa, Lizardi, San Esteban y Txinparta–, y entidades deportivas –Enroke Xake Kluba– y culturales –Udaberri Dantza Taldea, además del bote con representación del Ayuntamiento. El objetivo inicial era obtener el mejor tiempo en las diez tandas. Las embarcaciones competían contra un rival fijo e intercambiaban las calles. Las dos que mejor crono marcaron –San Esteban y Lizardi–, llegaron a la final. Ganó esta última en una disputa emocionante y seguida con expectación. Lizardi sacó tres segundos a su rival y se llevó la Bandera.

Desde la organización volvieron a insistir en dar prioridad a los aspectos no competitivos. «El objetivo no es tanto subrayar quién gana, sino propiciar el encuentro entre los grupos del pueblo y conseguir un ambiente popular», aseguran los promotores del evento.

La I Bandera de Tolosa es continuación de las competiciones solidarias que se celebraban hace no muchos años, y donde los bateles remaban por una causa social. En sucesivas ediciones se recaudó dinero, por ejemplo, para entidades como Stop Sanfilippo, Afestta, Pausoka, Zutani-Tolosa, o Tolosaldea Sahararekin.

El río Oria volvía, de esta manera, a acoger una competición amistosa intersociedades, aunque esta vez sin la recaudación de donaciones para una causa. El ambiente festivo estuvo asegurado con la participación de Lasko Txaranga.

Fue una fiesta en toda regla, aderezada además con los otros eventos que se celebraron el fin de semana, como el mercadillo de bicicletas de segunda mano, la fiesta de la cerveza, o los paseos por una calle Rondilla peatonalizada.

La voluntad del Ayuntamiento es recuperar la antigua regata de bateles que tanto auge tenía en las fiestas patronales. Teniendo la posibilidad de reorganizar la regata de septiembre, hizo un llamamiento especial a las sociedades. La invitación fue aceptada por éstas que hace más de una década establecieron el evento solidario. La I Bandera de Tolosa ha llegado, sin duda, para quedarse.