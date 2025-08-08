Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Banda Municipal de Txistularis, presente en el Alarde de Donostia

K. I.

Tolosa.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:48

La Banda Municipal de Txistularis de Tolosa tendrá una importante participación en el 48 Alarde de Txistularis de San Sebastián que se celebrará hoy sábado a partir de las 20.30 horas en la Plaza de la Constitución. Será un concierto en la que músicos de este instrumento y de diferentes puntos de Euskal Herria se darán cita, dirigidos por Aitor Arozena.

En esta edición, se recordará el descubrimiento del texto que prueba de la existencia de Gipuzkoa desde hace mil años, así como la muerte de Isidro Ansorena medio siglo atrás, quien fuera director de la Banda Municipal de Txistularis de San Sebastián y maestro de tantos y tantos txistularis, y de la creación del grupo de danzas Oinkari, de Amasa-Villabona. Para ello se cuenta con invitados como el cuarteto Juan Mari Beltran, la bertsolari Oihana Iguaran, Oinkari Dantza Taldea, el txistulari uztariztarra Ekain Cachenaut, la músico Lide Hernando, además de la propia Banda Municipal de Txistularis de Tolosa.

