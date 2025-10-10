Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración y ánimos de los jugadores antes de comenzar el partido contra el Eibar Eskubaloia. Jose Mari López

Tolosa

Balonmano de alta calidad este sábado en Usabal

El Tolosa Eskubaloia recibe al Ilcapo Hondarribia-Bidasoa por la noche (20.00) en un momento crítico y obligado a reaccionar

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:11

Comenta

No está siendo idílico este comienzo de liga para el Tolosa Eskubaloia. Dos empates y dos derrotas en las primeras jornadas, acusado por las ... bajas y una pretemporada ineficaz tras la despedida de Iker Elola al Anaitasuna. Prueba de fuego la que tendrán esta noche, a las 20.00 horas, los jugadores de Alex Nogués en su casa, en la cancha del polideportivo Usabal. Les visita el Ilcapo Hondarribia-Bidasoa, hueso duro de roer en la competición y cantera del equipo Asobal del CD Bidasoa.

