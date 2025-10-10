Balonmano de alta calidad este sábado en Usabal

No está siendo idílico este comienzo de liga para el Tolosa Eskubaloia. Dos empates y dos derrotas en las primeras jornadas, acusado por las ... bajas y una pretemporada ineficaz tras la despedida de Iker Elola al Anaitasuna. Prueba de fuego la que tendrán esta noche, a las 20.00 horas, los jugadores de Alex Nogués en su casa, en la cancha del polideportivo Usabal. Les visita el Ilcapo Hondarribia-Bidasoa, hueso duro de roer en la competición y cantera del equipo Asobal del CD Bidasoa.

«Vamos a buscar la victoria con todo. Tendremos que subir nuestra intensidad para tener buenas sensaciones, empezar a sumar y no quedarnos descolgados», asegura el entrenador. Lo cierto es que será un partido de balonmano de alta calidad, con dos clubes que en los últimos años se han encontrado en los puestos nobles de la clasificación.

El Ilcapo Hondarribia-Bidasoa acudirá «al completo», con todos sus efectivos, mientras que los locales recuperaron el pasado fin de semana a Eneko Ortiz, aunque necesitará más rodaje para entrar en ritmo de competición. Regresa tras superar su lesión en la muñeca, que lo ha tenido lejos de la cancha en estas primeras jornadas. Solo quedaría en la enfermería Ioritz Goikoetxea por rotura de ligamentos, que le mantiene apartado desde noviembre del año pasado.

Los de Alex Nogués necesitan lograr en casa la primera victoria, que les permita «empezar a sumar y no descolgarse»

Sobre el rival de esta noche, Nogués detalla que «es un equipo joven que ha empezado bien la liga y que conocemos. Jugamos contra ellos en la Euskal Kopa, en pretemporada, que perdimos en Tolosa por poca diferencia, pero perdimos». Afirma que se trata de un equipo de enjundia, y que su plantilla está obligada a reaccionar.

El atractivo de este encuentro, con balonmano de primer nivel y promesas del Asobal, necesitará de la afición. La marea urdiña será el octavo jugador que arrope y aúpe al equipo local en esta complicada situación.

«Morimos en la orilla»

La pasada jornada acabó con la segunda derrota del Tolosa Eskubaloia, esta vez a domicilio y ante el Uharte. 35-34 que no sentó nada bien, pues el equipo acabó con la última posesión y el lanzamiento de Julen García no entró, pudo haber sido el empate. «Morimos en la orilla», resume Nogués. El rival navarro contaba con cero puntos en su casillero y entró al partido «a por todas». Los tolosarras se mantuvieron en desventaja pero cerca en el marcador, aunque en la segunda mitad la distancia fue más pronunciada y tuvieron que arriesgar cambiando la defensa y pidiendo un esfuerzo más. El portero navarro acabó con los intentos de los urdiñas, parando el lanzamiento.

Será un partido muy importante el de esta noche, en la quinta jornada y esa victoria le daría el chute de moral necesario al equipo para confiar en sus posibilidades.