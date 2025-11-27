Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto, y el concejal Ander Figerido han presentado esta tarde el plan

El Ayuntamiento de Tolosa creará 60 nuevas plazas de aparcamiento

El plan contempla también el cambio de parada de bus de Rondilla a Santa Clara

Juanma Goñi Sagarzazu

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:05

El alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto, y el concejal de Urbanismo, Ander Figerido, han presentado esta tarde del jueves, 27 de noviembre, un plan de aparcamientos que contempla la creación de sesenta nuevas plazas a corto y medio plazo. El consistorio tolosarra ha trazado un plan de estacionamientos tras un estudio que ha durado más de un año, y en el que se han analizado de forma exhaustiva varios parámetros: el censo poblacional, los parkings subterráneos, posibles alternativas para nuevos aparcamientos, y funcionamiento del servicio de la OTA.

A partir del análisis de los datos y de las conclusiones obtenidas, el Ayuntamiento ha trabajado 22 medidas, algunas de ellas ya aplicadas y otras que se implantarán a corto y medio plazo. A largo plazo, el gobierno municipal ha priorizado tres proyectos de construcción de nuevos aparcamientos, que difícilmente se materialicen en esta legislatura, así como ocho medidas relacionadas con la OTA y reforzamiento del uso de los aparcamientos subterráneos, medidas estas últimas que hará públicas en los próximos días.

Tolosa dispone de una superficie limitada, y no son muchos los terrenos sin edificar. Esta circunstancia reduce mucho las posibilidades de crear nuevos aparcamientos. Por ello, uno de los objetivos con los que ha trabajado el consistorio es el de optimizar más el espacio y reforzar la oferta de aparcamientos con ligeras intervenciones. En estas tres zonas que se detallan a continuación se contempla crear 60 nuevas plazas.

En la avenida de Alava, entre la trasera de las viviendas y las vías del tren, hay una carretera de dos carriles con una mediana en el centro. Se eliminará ésta, lo que permitirá que uno de los carriles se utilice para aparcar en batería. Se reordenará el espacio y se crearán 20 nuevas plazas.

Al lado de la EPA, hay vehículos que aparcan bajo el puente de la autopista, sobre la acera. Con el plan de asfaltado, se reordenarán estas aceras y carreteras para colocar estos aparcamientos de forma regular.

En San Blas, la carretera que lleva del barrio de Iparragirre a San Blas es amplia y se realizarán trabajos de pintado en uno de sus laterales para crear más aparcamientos.

A medio plazo el Ayuntamiento tiene previsto realizar otro cambio importante: trasladar la parada de autobuses de la calle Rondilla a Santa Clara, junto a la entrada de Zumardi Txiki. Con el cambio se pretende evitar que los autobuses atraviesen el centro de la villa, y minimizar los problemas que se producen en Rondilla. Este cambio abriría una oportunidad para un mayor aprovechamiento de los aparcamientos existentes en esta calle.

