El Ayuntamiento expropiará una parcela para proceder a la mejora de la rotonda de Arramele

El Pleno aprobó con carácter inicial la expropiación forzosa de una parcela para la construcción definitiva de la rotonda del puente de Arramele. Esta decisión se tomó con el visto bueno unánime de los presentes en la pasada sesión de julio, última del curso. Los miembros no se reunirán de nuevo hasta el mes de septiembre. Con esta medida, el Ayuntamiento acelera el proceso para la transformación de la rotonda de Arramele, que durante cinco años ha tenido diferentes cambios –de iluminación, seguridad para peatones y ciclistas, asfaltado y pintado–, y es con esta última con la que se pretende dar su forma final.

Tal y como recordó el concejal de Urbanismo, Ander Figuerido, durante la sesión plenaria, en 2020 se eliminó el semáforo que marcaba el tráfico en esta zona, optando por una rotonda pisable y provisional que dio buenos resultados para vehículos. Sin embargo, y como valoró el concejal, viandantes y ciclistas no gozaron de la mayor seguridad. Es más, se convirtió en un punto «mucho más peligroso». Desde su área se activó un proyecto de obra que pudiera dar forma a una rotonda definitiva, proyecto ya aprobado, del que solo faltaría la licitación de la misma. Solo era necesario que el Pleno permitiese que el Ayuntamiento tramitara la expropiación de un pequeño terreno para poder ampliar este elemento. Con el voto favorable de todos los partidos, la medida seguirá adelante, con la publicación del proyecto de ejecución, durante 20 días hábiles y el anuncio público de la licitación de obra. Como también detalló Figuerido, la expropiación se realizará a un propietario, con quien el Consistorio se ha mantenido en contacto desde mayo.

Si la aprobación inicial no encuentra objeciones en forma de alegaciones durante este periodo, el barrio de Larramendi tendrá más cerca la nueva rotonda y la mejora de su conexión, ya que se adecentará la acera y el bidegorri que viene desde el puente de Arramele. Esta fue una de los puntos objeto de debate en la reunión abierta que el ente municipal mantuvo con los vecinos de esta dirección en julio, informando de las novedades que tras la sesión plenaria son una realidad. Asimismo, sería el segundo asunto que este Consistorio desbloquea referido al barrio, al que se suma la ampliación del servicio del autobús urbano Hiribus.

Fuentes municipales estiman que las obras podrían comenzar antes de que termine el año. Los planos y la información completa sobre los trabajos se publicarán próximamente.

Un extenso recorrido

La historia de la rotonda se remonta a una prueba llevada a cabo por el departamento de Urbanismo en el puente de Arramele, allá por 2020. Hasta entonces el tráfico y los atascos eran habituales en este punto, que estaba regulado con semáforos. Con la eliminación de este elemento y la delimitación de una rotonda pisable, se ganó en fluidez en la circulación y las colas de coches prácticamente se han eliminado. Por ello, se decidió estabilizar la misma y mejorar la zona, con más luz, señalización fija y en el suelo, además de barreras de madera para mayor seguridad para los peatones y ciclistas. Sin embargo, su recorrido no finalizará aquí y en próximos meses será totalmente renovada.