El Ayuntamiento defiende la salida de las carrozas de Bellota y pide «corresponsabilidad»

El Ayuntamiento se mantiene firme ante las carrozas y pide que sus representantes asuman su responsabilidad para buscar una solución de futuro entre ambas ... partes. El Consistorio, en un comunicado público dirigido ayer a la ciudadanía, asegura que la decisión de trasladar las plataformas a un solar de Bentaundi, tras concluir el alquiler del pabellón Bellota, «no ha sido unilateral». «Hemos obtenido reiteradas negativas ante todas nuestras propuestas», asegura.

El Ayuntamiento alquila desde 2017 este hangar ubicado en el polígono industrial Usabal. El contrato está a nombre del propio Ayuntamiento, aunque no es éste quien hace su uso. «A diferencia de cualquier otra asociación o agente sociocultural o deportivo, asumimos todas las responsabilidades, incluido el coste total del alquiler», exponen desde el gobierno municipal.

Éste recuerda que el Consistorio realiza cesiones para el uso de locales de su propiedad a asociaciones vecinales, agentes sociales, entidades culturales... «Todos estos grupos asumen la responsabilidad de mantenerlos en buen estado, y a cambio les concede subvenciones y en ningún caso un cien por cien de cobertura», dicen.

«Que un Ayuntamiento lo dé todo hecho es una creencia errónea sobre la función de un Ayuntamiento»

En el caso del pabellón Bellota, el mal uso es generalizado, alegan. «Está lleno de porquería, con basura acumulada, hecho una indecencia. En ningún caso un Ayuntamiento puede tolerar una situación así en un edificio de su responsabilidad». Y recuerda que ahora que tiene que devolver el pabellón al propietario, «deberá asumir la contratación de una gran limpieza y la responsabilidad de desperfectos». «No imaginamos que los representantes de las carrozas «actuarían así en un edificio o local de su propiedad o responsabilidad».

El coste público real

En este comunicado público, el Ayuntamiento desvela el coste real que suponen las carrozas a las arcas municipales: 155.961 euros al año, de los cuales 90.000 corresponden al alquiler. El CIT, por ejemplo, recibe 106.000 euros para organizar todos sus proyectos culturales y gestionar el Topic; el Tolosa CF, 105.000 y las asociaciones vecinales, mucho menos. «Todas estas entidades están activas durante todo el año y no sólo en los días de carnaval. Ellas asumen sus responsabilidades y el buen cuidado de los edificios que utilizan. Y para otros gastos se autofinancian: organizan actos para obtener ingresos, crean cuotas o buscan patrocinadores», dice el gobierno.

El Ayuntamiento propone que sea la Asociación de Carrozas la que alquile Bellota –u otro pabellón– al tiempo que subvencionaría el alquiler y otros gastos. El primer año se aportaría el 100% del alquiler, y progresiamente la ayuda se reduciría hasta el 70% en el segundo año y el 50% a partir del tercer año. Nunca por debajo de ese 50%. Se entiende que al ser un grupo numeroso, con más de 500 personas, existen muchas posibilidades de organizarse y autofinanciarse de forma adecuada. «Pero la asociación se niega porque nadie quiere responsabilidades. Insistimos: así funcionan todos y cada uno de los grupos del municipio», aseguran desde el Ayuntamiento.

Una alternativa de futuro podría ser la de sustituir las carrozas por vehículos homologados que se alquilarían en cada carnaval. En este caso, no sería necesario hallar un edificio para guardar las carrozas durante todo un año, sólo se alquilaría para el periodo de tiempo en el que se va a realizar el uso de preparación de carrozas.

Según el Ayuntamiento, esta propuesta sólo fue aceptada por la asociación «para abordarla a largo plazo». En opinión del ente municipal, se ha perdido la oportunidad de realizar alguna prueba durante los pasados Inauteriak, aunque sigue defendiendo que ésta es una posible vía de solución para garantizar la presencia de carrozas en el futuro.

Sobre la acusación de que el Ayuntamiento quiere que desaparezcan las carrozas, éste asegura que no es cierto, y que son un ingrediente fundamental de la fiesta. «Pero no de cualquier manera, porque también nos corresponde cumplir con los criterios de seguridad y convivencia». Y asegura: «Que un Ayuntamiento lo dé todo hecho es una creencia errónea. Por impopular que pueda resultar, no significa que no sea un cambio necesario. Y a esta visión se suman no sólo el gobierno municipal, sino también los departamentos municipales que participan en la organización del carnaval».

Y concluye asegurando que «continuarán trabajando con la Asociación para que, cada parte, desde la responsabilidad, aporte una solución».