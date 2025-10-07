Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

El Ayuntamiento contratará a seis jóvenes en prácticas

Kevin Iglesias

TOLOSA.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

El Ayuntamiento contratará, a través de Lanbide, a seis jóvenes de entre 16 y 30 años, que se incorporarán a partir de noviembre. Será bajo contrato en prácticas y con jornada completa, para un periodo de un año. Se ofertan seis puestos, en los que desempeñarán tareas de utilidad pública o interés social: técnico Medio Cultura y Juventud, administrativo del departamento de Euskera, dinamizador medio de desarrollo económico, técnico de Medio Ambiente y Medio Rural, técnico de mantenimiento de edificios municipales y técnico auxiliar de mantenimiento de edificios municipales.

Aunque cada oferta de empleo tiene sus requisitos, todas cuentan con las siguientes condiciones: ser mayor de 16 años y menor de 30 años; tener el nivel C1 de euskera, a excepción del puesto de técnico de mantenimiento (B1) y de auxiliar de mantenimiento (B2); estar de alta en Lanbide como demandante de empleo y tener el nivel educativo correspondiente al puesto a cubrir; estar inscrito en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil; y cumplir los requisitos específicos del contrato en prácticas. Se valorará además ser de Tolosa o la comarca.

Los jóvenes interesados pueden encontrar la oferta de empleo en el portal de Lanbide.

