Vista aérea del polígono industrial de Usabal. A la izquierda, se emplaza el área que completaba el uso industrial y que pasará a ser rural. UDALA

Tolosa

El Ayuntamiento confirma que el polígono de Usabal no se ampliará para uso industrial

Es un acuerdo plenario adoptado por unanimidad que satisface una petición largamente expresada por vecinos de la zona

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

El llamado subámbito '23.1', situado entre la carretera que conduce al barrio de Usabal y la fábrica de la SAM, dejará de tener ... la calificación de suelo industrial y pasará a ser una zona rural. Lo acaba de confirmar el Pleno del Ayuntamiento, con el visto bueno de todos los partidos políticos.

