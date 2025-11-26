El Ayuntamiento confirma que el polígono de Usabal no se ampliará para uso industrial

El llamado subámbito '23.1', situado entre la carretera que conduce al barrio de Usabal y la fábrica de la SAM, dejará de tener ... la calificación de suelo industrial y pasará a ser una zona rural. Lo acaba de confirmar el Pleno del Ayuntamiento, con el visto bueno de todos los partidos políticos.

En el vigente Plan General de Ordenación Urbana, este ámbito está declarado como polígono industrial, por lo que se trata de suelo no urbanizable. Es una zona donde muchos vecinos tienen sus residencias, zonas verdes y espacios de cultivo. Como consecuencia de esta calificación, parte de las edificaciones existentes en el ámbito se encuentra fuera de ordenación, con las limitaciones que ello supone para los propietarios.

2009 El año en que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Tolosa, donde se contemplaba el uso industrial para la zona del polígono Usabal aún sin desarrollar.

Cambio de uso Pasará a ser suelo no urbanizable de la categoría 'Agroganadera y campo-zona rural'.

Petición vecinal Los vecinos de la zona llevaban tiempo reclamando este cambio y la decisión plenaria adopotada por unanimidad satisface así sus demandas.

Justificación En 2009 se dejó la puerta abierta por si había necesidades industriales y el inminente desarrollo de Apatta2 hace que no sea necesaria la ampliación de Usabal.

Los vecinos del barrio Usabal llevan tiempo solicitando la recuperación del ámbito a la situación anterior a la aprobación del Plan General. El Ayuntamiento ya puso en marcha a finales de la pasada legislatura el proceso para llegar a este objetivo, que se acaba de refrendar ahora. Se confirma, por tanto, que Usabal no se ampliará para uso industrial en esa zona.

Los antecedentes

¿Por qué estaba catalogada esta zona como industrial? En 2009, cuando se redactó el Plan General, existían dos apuestas estratégicas vinculadas a polígonos industriales, que consistían en las culminaciones de los polígonos de Usabal y Apatta. Entonces se entendió que era necesario tener estos dos frentes abiertos para garantizar el desarrollo industrial del municipio. Los vecinos ya expresaron su preocupación en 2009, pero en ese momento se entendió que, desde la perspectiva del interés público, era necesario apostar por estos dos ámbitos.

El Ayuntamiento entendió entonces que las apuestas urbanísticas estratégicas no se pueden cambiar cada tres años, porque es necesaria la estabilidad. Argumentaba que se necesitaba un tiempo amplio para ver si las previsiones requieren adaptaciones.

Con el tiempo se ha demostrado que ampliar esa zona de Usabal que aún no tiene empresas no es urgente ni vital. Porque se han dado importantes pasos para el desarrollo de la segunda fase de Apatta, entre los que se encuentran la aprobación del Plan Especial, el programa de actuación urbanizadora y el encauzamiento del proyecto de urbanización, por lo que en breve se hará realidad y Tolosa tendrá la oportunidad de dar respuesta a la necesidad de suelo industrial.

En el caso de Usabal, se entiende que, dado que el suelo industrial está garantizado, es factible conjugar el interés público con la demanda de los vecinos y vecinas, y se lleve por tanto a cabo la modificación del Plan General.

51.000 m2 menos

Desde la aprobación del PGOU de 2009, el Ayuntamiento no ha desarrollado el ámbito 23.1, de ahí este objetivo de la modificación puntual del Plan General, motivando el interés público, posibilitando el retorno a a la situación anterior a la aprobación del vigente PGOU de suelo urbano no consolidado a suelo no urbanizable de la categoría 'Agroganadera y Campo-Zona Rural'.

La eliminación integral del subámbito '23.1 Nuevo Desarrollo Industrial Usabal' y, en consecuencia, la clasificación del ámbito como suelo no urbanizable, supone una disminución de 51.781,64 m2 de la superficie destinada al uso industrial. En consecuencia, se reducirá la edificabilidad urbanística destinada a actividades económicas en el municipio en 24.800 m2 sobre rasante, y 18.220 m2 bajo rasante.

Salvo excepciones, se consolida el uso industrial actual del ámbito en las condiciones resultantes del planeamiento general y pormenorizado vigentes con anterioridad a la aprobación del Plan General. Entre los proyectos vigentes se encuentra la Modificación de las Normas Subsidiarias para la recalificación del ámbito 'I.10 Papelera SAM'. Asimismo, y sin perjuicio de algunas excepciones de escasa entidad, la delimitación de los terrenos privados situados en el resto del ámbito fijado por el Plan se establece en el proyecto de reparcelación, aprobado en su día para la mayor parte del ámbito, en el marco de las Normas Subsidiarias de 1989.