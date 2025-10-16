Las aulas de estudio también estarán abiertas durante los fines de semana

J. G. tolosa. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El edificio Gorosabel ha estrenado este años dos aulas de Estudio', ubicadas en la tercera planta del edificio. Hasta ahora, han estado disponibles de lunes a viernes, pero una vez instalado el sistema de acceso con tarjeta, en adelante se podrán utilizar también los fines de semana.

Varios problemas a la hora de adecuar este sistema, obligaron a retrasar la apertura los sábados y domingos. Solucionadas las dificultades, a partir de ahora se podrá ir a estudiar los fines de semana y días festivos, entre las 08.00 y las 20.00 horas. Durante estos días se deberá acceder por la entrada principal del edificio, donde se encuentra el lector de tarjetas. Hay que solicitarlas en Udate (oficina de información). De lunes a viernes, las aulas están abiertas de 08.00 a 21.00 horas.