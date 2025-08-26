Asuncion Klinika se evalúa dentro del Contrato 'Programa' de Osakidetza
El informe ha valorado positivamente aspectos como la seguridad del paciente y la reducción de reingresos
Tolosa
Martes, 26 de agosto 2025, 16:09
El contrato 'Programa' es el acuerdo marco que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco mantiene con los centros sanitarios para evaluar la calidad de ... la atención y otros parámetros. Este instrumento revisa anualmente aspectos clave como la seguridad del paciente, la efectividad de los tratamientos, la accesibilidad a la atención y la eficiencia en la gestión.
La tolosarra clínica de La Asunción forma parte de este contrato 'Programa'. La evaluación del primer semestre de 2025 se ha realizado a partir de la documentación presentada por la propia clínica, así como por las auditorÍas llevadas a cabo durante una visita por parte de un equipo designado por el Departamento de Salud.
El informe de Osakidetza ha valorado positivamente cumplimientos de Asuncion Klinika en este periodo. Destaca el 100% de cumplimiento en identificación de pacientes hospitalizados y el hecho de que haya habido cero infecciones de herida quirúrgica en intervenciones monitorizadas. También ha remarcado la reducción significativa de caídas intrahospitalarias, la mejora en la gestión de pacientes con patologÍas complejas, y la respuesta quirúrgica rápida en fracturas de cadera urgentes.
El diagnóstico también señala puntos en los que Asuncion Klinika debe avanzar y mejorar, como en la necesidad de reforzar la formación en microorganismos multirresistentes y mejorar el uso racional de antibióticos. También tendría que dar un paso adelante en la valoración del dolor al ingreso hospitalario, actualmente por debajo del objetivo, así como acortar los tiempos de acceso a colonoscopias tras un screening positivo.
Reforzar la formación en microorganismos resistentes y mejor uso racional de antibióticos, aspectos a mejorar
El informe destaca los pasos dados por la clínica en cuanto a colaboración institucional. En este caso, valora que se hayan estrechado lazos con la OSI para trabajar conjuntamente en la notificación de incidentes sin daño, «incorporando transparencia y aprendizaje a la cultura de seguridad compartida».
Estas conclusiones llegan en un panorama en el que aún no se ha decidido cómo se articulará el futuro de Asuncion Klinika. Osakidetza ha anunciado que construirá un nuevo hospital público en el actual aparcamiento de Iurramendi. Y los entes municipales y la plataforma Topa piden al Gobierno Vasco que clarifique esta cuestión, al tiempo que muestran su preocupación por el futuro de los trabajadores.
