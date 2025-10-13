Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma del documental 'Wilding, el regreso de la naturaleza' que se emite en Asteklima. Laesdelcaracol

Tolosa

Asteklima, tres citas por el medio ambiente

Se proyectarán las mejores películas del Ciclo de Cine Submarino, el documental 'Wilding, el regreso de la naturaleza', y habrá un recorrido por los árboles de Tolosa

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25

Comenta

La nueva edición de las Jornadas Asteklima permitirá a los tolosarras disfrutar de un documental naturalístico tan reconocido como 'Wiling', admirar las mejores películas ... del Ciclo Internacional de Cine Submarino, y valorar la importancia de los árboles más emblemáticos de Tolosa. Son tres actividades gratuitas, programadas para el martes, miércoles y domingo de la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Asteklima, tres citas por el medio ambiente

Asteklima, tres citas por el medio ambiente