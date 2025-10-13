Asteklima, tres citas por el medio ambiente

La nueva edición de las Jornadas Asteklima permitirá a los tolosarras disfrutar de un documental naturalístico tan reconocido como 'Wiling', admirar las mejores películas ... del Ciclo Internacional de Cine Submarino, y valorar la importancia de los árboles más emblemáticos de Tolosa. Son tres actividades gratuitas, programadas para el martes, miércoles y domingo de la próxima semana.

Esta iniciativa está impulsada por el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Un año más, el Ayuntamiento de Tolosa también se sumará al proyecto con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el respeto al medio ambiente y a la naturaleza.

Martes 21 19.00, Topic, proyecciones del Ciclo Internacional de Cine Submarino.

Miércoles 22 Documental Wilding, el regreso de la naturaleza, 19.00, Leidor.

Domingo 26 Recorrido guiado por los árboles más emblemáticos de Tolosa. Salida a las 11.00, desde el Beotibar.

La sesión organizada por el festival del Ciclo Internacional de Cine Submarino permitirá al espectador adentrarse en los paisajes marinos más espectaculares del mundo. Los filmes que se podrán ver en el Topic también persiguen otros propósitos, como los de concienciar sobre la importancia de la conservación y el exceso de plástico que se acumula en los fondos oceánicos.

«El objetivo de este proyecto es fomentar la conservación de los océanos, y reforzar la percepción del mar, para saber poner en valor y cuidar nuestros océanos. En Tolosa ofreceremos siete obras cinematográficas que recogen las experiencias de los mejores fotógrafos y videógrafos del mundo», explican los responsables del ciclo.

Entre los filmes destacan 'Raja Ampat, the last paradise', de David Galván Fernández, centrado en las aguas cristalinas de Raja Ampat, y 'El calderón tropical', de Felipe Ravina. Ambientada en las islas Canarias, refleja la relación entre un calderón tropical y una persona, al tiempo que despierta conciencia sobre la protección de la biodiversidad en Tenerife. La película también alerta de la sobreexplotación de la isla.

El documental 'Wilding, el regreso de la naturaleza', cuenta la historia de una joven pareja que apuesta por la naturaleza para el futuro de una finca de 400 años de antigüedad. Lucha contra una tradición arraigada, y se atreve a poner el destino de su caserío en manos de la naturaleza: es una memoria y un relato de la ecología rural.

El recorrido sobre los árboles de Tolosa será guiado por expertos. Además de conocer los árboles más significativos (por su tamaño o historia), se comentarán otras curiosidades encontradas por el camino. Se incidirá en los beneficios y funciones que ofrecen los árboles ante el cambio climático.