La asociación de carrozas insiste: «No ha habido propuesta seria sobre vehículos homologados»

La asociación de carrozas y el Gobierno municipal siguen manteniendo puntos de vista diferentes tras la situación derivada del desalojo del pabellón Bellota y ... la ubicación de las carrozas al aire libre en un solar de Bentaundi.

La entidad que agrupa a los representantes de las carrozas ha emitido un comunicado público en respuesta a otro que difundió el Gobierno municipal, y que ya publicamos en esta sección. Uno de los argumentos que los jóvenes rebaten se refiere a la propuesta del Ayuntamiento sobre la posibilidad de alquilar vehículos homologados que evitarían la necesidad de buscar un pabellón para guardar las carrozas. Según la asociación, «el Gobierno municipal no ha planteado ninguna propuesta seria al respecto, ni ha elaborado una planificación para abordar este objetivo; no es cierto y es absurdo, por tanto, decir que podía haberse hecho una prueba durante los pasados carnavales».

La entidad también considera «injusta» la afirmación de que todo el coste del alquiler del pabellón Bellota, de 90.000 euros que paga el Ayuntamiento, tenga que imputarse sólo a las carrozas. Al respecto, argumenta que «hasta ahora las carrozas estaban en el Ferial. Y allí ahora hay muchos otros grupos deportivos que utilizan el recinto, por lo que habría que repartir el coste entre todos y no sólo nosotros».

«Está claro que disfrutamos del carnaval de forma distinta a cómo la entiende el gobierno municipal»

«Al incorporar nuevos colectivos, el gasto debe repartirse. Hemos financiado desperfectos y algunos gastos (contenedores, dumper...) fueron consecuencia de decisiones municipales», exponen en el comunicado. En relación a la afirmación del Gobierno de que el Ayuntamiento no financia el 100% a ningún grupo y que muchos se autofinancian, la asociación de carrozas sostiene que es mentira. «Tolobolei, por ejemplo, no paga el alquiler. Y no nos parece mal, sólo que es mentira que grupos como éste y otros se autofinancien y además se da la paradoja de que nosotros no podemos hacerlo como nos sugiere el Ayuntamiento porque así lo dice la norma».

«Responsabilidad asumida»

En cuanto a que el Ayuntamiento de Tolosa afirma valorar la aportación de las carrozas a los Iñauteriak, desde la asociación tienen serias dudas de que así sea «cuando nos han dicho que el carnaval puede seguir adelante sin nosotros».

En relación a las responsabilidade asumidas, los grupos de carrozas enumeran en su comunicado varias tareas que dicen haber acometido voluntariamente durante años, como la limpieza del pabellón, la organización de desfiles, las propuestas técnicas como electrificación o la gestión de subvenciones.

En relación a la suciedad y abandono del pabellón Bellota, la asociación aduce que la limpieza no se hizo «por falta de acuerdo y por la ausencia de altenativas por parte del Ayuntamiento».

Piden un pabellón

La asociación de carrozas insiste en pedir un espacio cerrado que sea propiedad del pueblo para poder guardar las plataformas, como el de Iturzaeta. «Todas nuestras propuestas han sido en contra. Sólo se nos sugirió instalar una gran carpa adecuada y preparada, pero una vez aceptada por nosotros rechazásteis esta altertiva al considerar que no era una opción». Y añaden: «estamos proponiendo otros pabellones y alternativas. Por lo tanto, no nos parece que nuestra actitud corresponda a la falta de responsabilidad que nos imputáis».

La asociación de carrozas se siente integrada dentro de la esencia de los Iñauteriak, dice que lleva años mejorando sus propuestas y que esta evolución positiva no es el resultado del cambio en el criterio de las subvenciones. «Esta mejora, que comenzó años atrás, se debe a la labor interna que ha realizado la asociación. Las ideas como 'Urteetako balea', 'Casablanca', 'Gerrate bukea', 'Deabrua', 'Esfingea', o 'El kilo' son un ejemplo», dicen.

Los actuales integrantes de la asociación reconocen que quizá no serán ellos quienes representen a la asociación en el futuro. «Somos personas, jóvenes y no tan jóvenes, que disfrutamos del carnaval de forma distinta a como lo entiende el gobierno municipal», concluye la asociación en este comunicado público que acaba de difundir.