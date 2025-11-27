'Arbre', teatro participativo para ocho espectadores, esta tarde en el Titirijai

J. GOÑI TOLOSA. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Arbre (árbol) es un espectáculo participativo de teatro de objetos para ocho espectadores que se vuelven parte activa en la narración. La propuesta, delicada y artesanal, se transforma en un viaje íntimo y sensorial, un tiempo de sosiego y reencuentro que nos devuelve al mundo interior que nos habita. Es una propuesta de la compañía catalana 'Arrels de bosc', que se ofrece hoy en la plaza Euskal Herria, de 17.00 a 19.40, en cinco sesiones, y el sábado y domingo en la plaza Nueva, de 11.00 a 13.40.

En el Leidor, hoy a las 10.00 y mañana, a las 12.00, Valeria Guglietti propone el espectáculo 'No toquen mis manos', en el que las sombras chinas se encuentran con el cine mudo, el títere, el cómic y la música para crear una colección de historias llenas de gracia que fascinaran a todo tipo de público.

La programación de hoy, viernes, se completa con 'El testamento', del grupo catalán Zum Zum. Será a las 20.00 horas, en el Topic. Monólogo que realiza un recorrido por la vida del protagonista. En escena, un mueble del que van surgiendo objetos, juguetes, figuras, retratos, el mapa del tesoro... Recuerdos de toda una vida. Autoficción, raíces, familia, vínculos, identidad, teatro, música, amor. Un testamento vital que nos hace dar cuenta del tiempo que ya hemos vivido y del tiempo que nos queda por vivir.