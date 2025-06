«Ha sido un año para enmarcar, es un privilegio entrenar a este equipo»

Goar Artetxe, entrenador de Iruki Take, de Tercera FEB, se emociona cuando habla de la temporada recién concluida y rememora la implicación de sus jugadores. ... El equipo tolosarra ha hecho historia. Con una plantilla de cantera, ha luchado hasta el final ante equipo semiprofesionales, y ha tenido serias opciones de clasificarse para el playoff de ascenso de categoría. Incluso el liderato no ha estado lejos.

–La temporada no ha podido ser más emocionante y meritoria...

–Ha sido una temporada trepidante. La empezamos a tope, desde el principio situados en los puestos cabeceros de la clasificación. El equipo ha culminado la mejor temporada de su historia, tanto por juego como por un tercer puesto histórico en la Liga.

«Lo que propone Iruki Take es una gesta, somos un club de cantera y de pueblo, frente a rivales poderosos de capitales»

–Parecía que la baja de Lander iba a condicionar al equipo, pero la grandeza colectiva de la plantilla ha sido determinante para el éxito. Quizás sea el equipo de la Liga que menos ha dependido de uno o dos jugadores...

–La baja de Lander era muy importante, ya que ha sido un jugador que nos ha dado muchas cosas en los últimos años. Acaparaba mucha atención en las defensas rivales y este año el equipo tenía que cambiar un poco ese chip de depender mucho de un jugador. Nos hemos adecuado a las características de la plantilla y la propuesta de jugar rápido, vistoso, con alegría, ha dado sus frutos.

–El equipo ha enganchado a la afición. Usabal se ha llenado en muchos partidos...

–Es que el quipo ha estado en muchas fases de la liga a un nivel superlativo, jugando bien a baloncesto, con calidad, y el público de Usabal lo ha agradecido. Cada semana que pasaba se llenaba más nuestro polideportivo. Ha venido mucha gente de la provincia a ver cómo estos jóvenes jugadores se dejaban la piel en cada acción defensiva y ofensiva. La plantilla de este año estaba más compensada que la del anterior, y quizás hayamos sido el equipo de la Liga que más energía y velocidad ha puesto sobre la mesa. ¡Es que ha sido una temporada para enmarcar!

–¿Cuándo empezaron a creer que se podría luchar incluso por ganar la liga o, por lo menos, acceder al play-off?

–Cuando en enero encadenamos cinco victorias seguidas y vi que dejábamos el descenso a bastantes partidos de distancia es cuando dije a mis jugadores que no nos podíamos conformar con el objetivo de la salvación. Les dije que teníamos que ser ambiciosos y que teníamos que luchar por el campeonato. Eso implicaba no relajarnos y seguir apretando hasta el final, y el esfuerzo ha merecido la pena. Al final no conseguimos quedar entre los dos primeros clasificados que daban derecho a jugar el play-off de ascenso, pero tuvimos a dos plantillones como Logroño y Valle de Egües contra las cuerdas en muchos momentos de la Liga. Les obligamos a sacar lo mejor de ellos mismos y eso les ha llevado a un nivel de mejora tal, que en el recién disputado play-off de ascenso, tanto Logroño como Valle de Egües han conseguido el ascenso de categoría.

–¿En el fondo no les ha quedado un poso de amargura por no llegar al play-off?

–Para nada. Lo hemos dado todo y los jugadores no se han dejado nada: han jugado muchas veces con dolores, molestias... y siempre intentando ayudar a su compañero. En ese sentido, el nivel de solidaridad que han mostrado ha sido brutal. Me gustaría destacar en este aspecto a los jugadores del segundo equipo que han entrenado y ayudado al crecimiento a lo largo de la temporada de todo el equipo: eskerrikasko a gente como Ekain, Iker, Joanes, Oihan y Miguel.

–Sinceramente, ¿habría merecido la pena el ascenso? ¿Hubiera podido el club sostenerse económica y deportivamente en una categoría superior?

–Un ascenso de categoría siempre merece la pena. Un deportista, un competidor, siempre aspira a jugar una categoría más arriba de donde está, a conseguir la proeza de conseguir un ascenso, porque practiques el deporte que practiques, subir de categoría siempre cuesta mucho y no hay más que hacer memoria y ver cuántos equipos han fracasado a lo largo de la historia en pos de ese objetivo.

–No me ha respondido del todo a la pregunta...

–Hablar de si el club se podría sostener económicamente y deportivamente sería hablar de suposiciones, con lo que yo no voy a hacerlo. En el improbable caso de que alguna vez consiguiéramos el ascenso, entonces te responderé a la pregunta (ríe).

–Siempre destaca usted la grandeza de un equipo de pueblo, con base de la cantera, enfrentándose a plantillas semiprofesionales de ciudades y capitales...

–Sí, considero que lo que propone y cómo lo propone Iruki Take es una gesta. Somos un club de cantera, de un pueblo pequeño, y el talento que ha sacado el club en los últimos años habla muy bien del trabajo de tantos entrenadores de la cantera. Esto ha hecho que nos hayamos convertido en referentes a nivel comarcal, y jugadores jóvenes con proyección de Ordizia y BKL Beasain nos ven como un sitio muy interesante donde jugar y seguir progresando. No podemos olvidar, como dices, que vamos a competir a capitales de provincia como Burgos, Valladolid, Logroño, Santander, Bilbao,...y en algunos casos contra equipos de cantera de clubes ACB.

–¿Esta filosofía del club puede garantizar siempre que el equipo esté arriba?

–No la vamos a cambiar. Tenemos clara cuál es nuestra filosofía, que es la que nos ha llevado hasta aquí, y aunque será difícil mantener este nivel, seguiremos trabajando y peleando con ilusión como hasta ahora. Con ilusión y motivación cualquier cosa puede pasar.

–Hablemos del futuro... ¿Qué jugadores causan baja, cuáles subirán de la cantera y cuántos fichajes se plantean?

–Mantendremos la columna vertebral del equipo y eso nos dará confianza y seguridad. Son baja por diferentes motivos Manex, Ioritz y More, y Joanes sube del filial al primer equipo. Joanes es un jugador que ha progresado mucho este último año, y cuando un jugador de casa tiene opciones de jugar en el primer equipo, nuestra apuesta es clara en ese sentido. Nos faltan un exterior y un interior para completar la plantilla. Esperemos cerrar pronto la plantilla y así poder desconectar un poco en verano.

–¿Se le ve con ilusión y pasión al frente del equipo? ¿No se plantea dejarlo?

–Me siento querido y valorado en mi club y esto es indispensable para trabajar con tranquilidad y normalidad. Seguiré entrenando, pero esto es como la vida: hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Siempre digo que soy un afortunado por dirigir a este grupo de jugadores, pero es la verdad. El brillo que tienen en los ojos, la juventud, la energía con la que hacen todas las cosas, hasta las juergas... es un placer ver cómo van evolucionando en su juego, cómo van madurando, cómo juegan a baloncesto. Una gozada. Pero también, en el otro lado de la balanza, mi nivel de exigencia para con ellos es alta, muy alta a veces, y eso también desgasta a todos los niveles.

–¿Cuál debe ser el objetivo de la temporada 2025-26? ¿Sólo la permanencia?

–El objetivo es que mis jugadores sean mejores a final de temporada que cuando la empiecen. El objetivo es que juguemos bien a baloncesto, que hagamos las cosas con determinación, que disfrutemos del proceso y que seamos solidarios en el esfuerzo. Queremos seguir siendo un referente deportivo a nivel local, comarcal, provincial y estatal. No me preocupa la clasificación.

–Siempre le gusta terminar las entrevistas con un lema...

–Ahí va uno. La vida de uno sólo importa en la medida que tiene un impacto en la vida de otros.