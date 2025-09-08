Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La casa de las mujeres, ubicado en Emakumeon plaza, mantiene su compromiso como espacio seguro. I. ROYO

Tolosa

Andragora refuerza sus servicios de apoyo de cara a este curso

Ofrece cuatro puntos de asesoramiento y tres espacios de encuentro, además de los cursos de la escuela de empoderamiento

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:53

La Casa de las Mujeres de Tolosaldea, Andragora, ya tiene preparado el nuevo curso que acaba de iniciar, y lo hace reforzando sus servicios. ... Tendrá cuatro puntos de asesoramiento y tres espacios de encuentro, a los que se suman las diversas actividades anuales y los cursos de la escuela de empoderamiento, que se darán a conocer en la segunda quince de este mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

