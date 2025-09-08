Andragora refuerza sus servicios de apoyo de cara a este curso

La Casa de las Mujeres de Tolosaldea, Andragora, ya tiene preparado el nuevo curso que acaba de iniciar, y lo hace reforzando sus servicios. ... Tendrá cuatro puntos de asesoramiento y tres espacios de encuentro, a los que se suman las diversas actividades anuales y los cursos de la escuela de empoderamiento, que se darán a conocer en la segunda quince de este mes.

A la atención y derivación de los dentro del protocolo de actuación, que se establece de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 y los viernes de 10.00 a 14.00 horas –el mismo de apertura del centro–, se le suman cuatro servicios de asesoría en diferentes ámbitos.

La atención integral jurídica será los miércoles, cada dos semanas, de 16.00 a 20.00. En caso de necesitar ayuda psicológica, el servicio se ofrece de manera individual en los siguientes turnos: los miércoles de 16.00 a 21.00 y los jueves de 10.00 a 15.00 horas.

También hay asesoría orientada al plano laboral. Para la homologación de estudios e itinerarios formativos, Andragora tiene un servicio personalizado e individual cada primer martes de mes de 16.00 a 20.00. Y asesoría laboral para empleadas del hogar y empleadoras los lunes, cada dos semanas, de 16.15 a 18.30 horas.

Por otro lado, la casa de las mujeres tiene a disposición de sus usuarias espacios de encuentro en los que poner en común problemas o debatir sobre temas específicos. El grupo de apoyo frente a la violencia machista se reunirá cada miércoles de 10.00 a 12.00 horas. Entre los objetivos de este espacio está que las participantes se sientan «escuchadas y arropadas», y que sirva como punto de encuentro para «compartir, canalizar la tensión física y emocional, y aprender a gestionar mejor las emociones y las relaciones». En cambio, la red de madres, con sesiones dinamizadas, lo hará el primer lunes de cada mes, de 18.00 a 20.00, y para mujeres de diversas nacionalidad, se organiza un café tertulia, los miércoles de 17.00 a 19.00 horas.

Para acudir a alguno de estos servicios o participar en los grupos de apoyo, es necesario inscribirse llamando al 943 00 89 67, escribir a andragora@andragora.eus o personarse en la propia casa de las mujeres, en Emakumeon Plaza, 1.

Taller sobre menopausia

Andragora ya tiene programado uno de sus talleres, que versará sobre la menopausia, el miércoles, día 24, de 18.00 a 20.00. 'Hablemos de menopausia' está organizado desde el departamento de Igualdad del Ayuntamiento junto a matronas de Osakidetza de Tolosa –Beatriz del Olmo y Olatz Esnaola serán las encargadas de impartirlo–, para que las mujeres comprendan mejor esta etapa, aportando medidas para paliar los síntomas, y se fomente el conocimiento y el autocuidado. Tendrá un enfoque desde el género y la salud, para hablar de la menopausia y el climaterio.

Esta charla-taller estará dirigida a mujeres entre 40 y 60 años, y a pesar de que el aforo ya está completo, desde Igualdad se organizará otra edición de este taller en futuras fechas. Las interesadas pueden inscribirse ya a esta nueva oportunidad de visibilizar esta etapa vital de la mujer, escribiendo o llamando al 688 869 023, o escribiendo a berdintasuna@tolosa.eus, antes del domingo, día 21.