Ander Martínez de Rituerto se cuelga el bronce en el nacional absoluto

Tarragona ha sido tierra provechosa para los atletas tolosarras desplazados para disputar el Campeonato de España absoluto de este deporte. Ainhoa Gibelalde, María Felisa ' ... Lizeta' Okomo, Manex Civico, Julen Martin y Ander Martínez de Rituerto –más el irurarra Joseba Larrauri– compitieron el pasado fin de semana en el estadio municipal Natalia Rodríguez, a destacar este último, quien se colgó la medalla de bronce en la prueba de salto de pértiga. Una forma de quitarse la espinita que supuso la no clasificación para la final en el Europeo sub-23 de Bergen, en el que finalizó en decimonoveno lugar.

Martínez de Rituerto fue dejando atrás a otros competidores superando el listón en 5,05, 5,20 y 5,30 metros. Con el salto de 5,40 metros superado, se colocó entre los cuatro mejores, igualando asimismo su marca personal. Conseguido en el segundo intentó, probó a superarse saltando a 5,45 y 5,50 metros, sin éxito. Artur Coll, a la postre campeón en la prueba, y Alex Gracia, plata, conformaron el podio junto al tolosarra. A pesar de que quedó empatado en altura con el atleta colombiano del club Pamplona Atlético Walter Alejandro Viafara, con 5,40 metros, la medalla de bronce fue para él. Un premio que cierra una temporada brillante y una progresión que deberá continuar de cara a la próxima temporada, que será su última como atleta de categoría sub-23. No obstante, todo parece indicar que seguirá superándose. Ambición no le falta.

Es la sensación que transmite al otro lado del teléfono, preguntado por sus últimos resultados. «Previo al Europeo estuve en duda de si llegaría. Sufrí una microrotura en el isquiotibial. No es una lesión grave, pero te obliga a tener una recuperación de tres semanas, y semana y media sin correr. Tras ello, es complicado volver a coger el ritmo. Pero pude competir en Bergen y el mero hecho de llegar ha sido un premio», relata Martínez de Rituerto.

Ha terminado la competición de Tarragona con «ilusión y con la certeza de que al menos he hecho las cosas bien», teniendo en cuenta el «alto nivel» existente en el Campeonato de España absoluto. «Sabía que estaría entre los primeros, pero debía saltar bien». Reflexionando sobre esta exitosa temporada, en la que se ha llevado una plata en el nacional sub-23 de invierno y el oro en el de verano, la clasificación para el Europeo de su categoría en Bergen (Noruega) y el reciente bronce en el absoluto, el pertiguista solo encuentra una «única pega»: «No he podido superar mi marca desde las pruebas en pista cubierta. En todas las competiciones he superado tres veces mi marca personal, y aunque no lo haya logrado he estado cerca de batirla. Eso quiere decir que estoy en el buen camino y que si las cosas van bien, la próxima temporada podré conseguirlo».

Tras estas vacaciones estará inmerso en su último año como atleta sub-23, con la firme convicción de que «quiero ser internacional en categoría absoluta». Por tanto, sabe que debe romper con la marca de 5,40 metros y establecerse, al menos, cerca de los 5,70 metros que Artur Coll logró en Tarragona, que le ha supuesto el billete al Mundial de Tokio. En el caso del Europeo, no es tan 'caro', suele ser más baja. «No es nada fácil competir en la máxima categoría, pero es por lo que estaré luchando», afirma con convicción de mantener su condición de internacional.

Alta presencia tolosarra

En cuanto al resto de competidores tolosarras, Ainhoa Gibelalde fue vigésima en 100 metros vallas, realizando su mejor marca personal con 13.89 segundos; Lizeta Okomo obtuvo la undécima plaza con 13,22 metros en lanzamiento de peso; Manex Civico acabó decimosegundo en 3.000 metros obstáculos con un crono de 08:52.71; y Julen Martin fue vigésimo sexto en 110 metros vallas con 14.90 segundos.

Asimismo, Joseba Larrauri, natural de Irura, accedió a las semifinales del 100 y 200 metros lisos. En la primera prueba acabó decimotercero con 10.57 segundos. En la segunda, realizó el undécimo mejor crono (21.01), récord personal, pero en la semifinal fue descalificado.

De esta manera, han sido seis los atletas de la comarca presentes en el Campeonato de España absoluto de atletismo, en una cita que ha contado con veinticinco competidores con licencia guipuzcoana. Un dato reseñable para una competición nacional. El atletismo guipuzcoano y comarcal goza de buena salud.