Los alcaldes piden concreción sobre el hospital y dicen que serán «rigurosos»

Tras la presentación este lunes, por parte del consejero de Salud, de lo que será el futuro hospital público de Tolosaldea, la 'Mesa de ... Alcaldes' de la comarca se ha posicionado para pedir «más concreción» en torno al proyecto, y anunciar que hará un «seguimiento responsable y riguroso» de todo el proceso que culminará con la construcción del nuevo equipamiento sanitario.

La inmersión tolosarra del consejero comenzó con una reunión con los alcaldes y cargos electos de la comarca, a las que siguieron otras con la plataforma Topa, sindicatos y trabajadores de Asuncion Klinika. Por la tarde, en el Topic, presentó el proyecto a la ciudadanía dentro del 'Foro Uzturre' y tuvo la ocasión de responder a varias preguntas. Una de las más formuladas se refería a la posible publificación de la clínica Asunción como alternativa a la construcción de un nuevo hospital. El consejero comentó que esta opción era inviable, teniendo en cuenta que para materializarla legalmente, la clínica tendría que «ser una fundación sin ánimo de lucro» y «ceder el edificio a coste cero».

El Movimiento de Alcaldes de Tolosaldea ha valorado positivamente el «compromiso firme» expresado por el consejero de construir en el plazo de cinco años un hospital público en Tolosaldea y agradece que «haya expuesto el tema de un modo directo». Al mismo tiempo, sin embargo, exige al departamento de Salud del Gobierno Vasco «más detalles» y «una mayor claridad».

En su charla del Topic, el consejero descartó la opción de la publificación de la Asunción: «era inviable legalmente»

Sobre la integración de la OSI de Tolosaldea en la OSI de Donostia, los alcaldes consideran acertada la dirección, pero estiman «que sigue faltando mucha información y que hay muchas preguntas sin responder». «Los detalles técnicos del proyecto, la organización de los servicios, los recursos y las condiciones de integración del personal están sin concretar, y son fundamentales para entender el futuro del sistema sanitario comarcal», aseguran.

El Movimiento de Alcaldes de Tolosaldea quiere manifestar a la opinión pública que seguirá trabajando, «con responsabilidad y compromiso de rigor», hasta que la comarca tenga realmente un hospital público. Los alcaldes entienden, además, que esta futura infraestructura debe garantizar «una atención sanitaria pública, de calidad y euskaldun», que «responda a las necesidades de la ciudadanía de Tolosaldea», y en esa dirección anuncian que harán un «seguimiento responsable y riguroso» de todo el proceso.

Los alcaldes recuerdan que la 'Mesa' se constituyó en torno a cuatro grandes retos, y consideran que estos objetivos siguen vigentes en la actualidad, a pesar del anuncio de la construcción del nuevo hospital por el consejero. Estos objetivos son los de «garantizar una atención sanitaria pública, integral y de calidad en Tolosaldea, lograr un hospital de carácter público comarcal, garantizar el derecho de la ciudadanía de Tolosaldea a recibir atención sanitaria en euskera y orientar adecuadamente el futuro del personal de Asuncion Klinika».