Se actualizará el censo de viviendas vacías para intentar comercializarlas

El Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Vivienda para los próximos tres años. El objetivo del documento, aprobado en Pleno por unanimidad, es aumentar ... el parque de viviendas de protección pública, sobre todo en régimen de alquiler. Uno de los capítulos se refiere a la profundización en el análisis de inmuebles vacíos, así como a la implementación de medidas de comercialización de los mismos. También se quieren ampliar las ayudas a la rehabilitación de los pisos para su posterior puesta en alquiler.

El consistorio tolosarra cuenta con un estudio sobre las viviendas deshabitadas existentes. que ha permitido una aproximación a su cuantificación y caracterización. Este diagnóstico se quiere ahora actualizar, para analizar las características de los pisos y de los edificios en los que se encuentran, así como delimitar su localización geográfica, todo ello con el objetivo de analizar las posibilidades reales de actuación y movilización (rehabilitación, ascensor, etc.).

son las viviendas sin censo que se contabilizaron en el último estudio que llevó a cabo el Ayuntamiento, durante la pasada legislatura municipal De todas ellas, 253 realmente estaban vacías, al no existir empadronamiento o ningún tipo de consumo de energía o agua ligado a las mismas.

En el diagnóstico actualmente vigente se analizó la situación de las viviendas vacías y se trazó un análisis sociodemográfico para conocer las necesidades actuales de vivienda y el perfil de las personas solicitantes.

De las 509 viviendas sin censo, se confirmó que 253 realmente lo estaban, ya que no había ningún empadronamiento o tipo de consumo ligado a las mismas. Por tanto, las viviendas vacías representan el 2,7% del parque total de viviendas de Tolosa.

La mayoría están ubicadas en la Parte Vieja (94), Rondilla-Belate (39) e inmediaciones de la calle Laskorain (34). Muchas de ellas cuentan con una antigüedad mayor en comparación con el parque total: 171 pisos vacíos tienen más de 50 años, son de menor tamaño y la mitad no tiene ascensor. Por otro lado, 150 edificios han pasado alguna inspección técnica; un tercio con informes favorables, mientras que el resto requiere de intervenciones.

En cuanto a las necesidades de vivienda, unas 500 personas empadronadas en Tolosa las habían solicitado a través de Etxebide y en el caso de los Servicios Sociales, el número de personas inscritas como demandantes se acercaba a los 600.

El 18,7% de las personas solicitantes tenía menos de 30 años y el 59% eran unidades familiares unipersonales. El 85% quería independizarse por primera vez y el 61,3% apostaba por el alquiler. La capacidad de pago media mensual, en ese primer diagnóstico, era de 452 euros y el 58% declaraba no poder pagar más de 450 euros al mes.

El Plan Municipal de vivienda establece también la necesidad de seguir colaborando con el Gobierno Vasco en la mejora de la gestión de las viviendas incluidas en el programa Bizigune. También defiende mantener el recargo sobre viviendas vacías e «iniciar los pasos necesarios para comenzar a aplicar el canon a las viviendas vacías».

Otra de las acciones del programa plantea iniciar contactos con personas propietarias de pisos vacíos para renovar y poner en marcha la línea de ayudas para la rehabilitación de inmuebles en Tolosa. Mientras tanto, se seguirá imponiendo un recargo de100% en el IBI a las viviendas vacías.

El Ayuntamiento, además, subvencionará las obras de reforma fechadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, y que hayan quedado recogidas en el último informe técnico favorable de Alokabide. La ayuda supone el 50 % del importe de la obra solicitada, con un máximo de 6.000 euros, o 12.000 en el caso de las viviendas situadas en la Parte Vieja.

También se subvencionará la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y otros edificios. Serán ayudas destinadas no sólo a la rehabilitación de edificios, sino también a la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, así como a la adaptación de viviendas. Se subvencionarán las obras realizadas entre el 16 de octubre de 2024 y el 11 de septiembre de 2025.

Por otro lado, las ayudas al alquiler tienen como objetivo contribuir al pago de la renta de la vivienda de residencia habitual en Tolosa. Para este fin se destinan entre 300 y 350 euros mensuales en concurrencia no competitiva.