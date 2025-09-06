Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del último estudio vigente, se tiene la constatación de que más de 250 viviendas están realmente vacías en Tolosa. ROYO

Tolosa

Se actualizará el censo de viviendas vacías para intentar comercializarlas

Se busca un análisis exacto de la situación a día de hoy para estudiar las posibilidades reales de actuación

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48

El Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Vivienda para los próximos tres años. El objetivo del documento, aprobado en Pleno por unanimidad, es aumentar ... el parque de viviendas de protección pública, sobre todo en régimen de alquiler. Uno de los capítulos se refiere a la profundización en el análisis de inmuebles vacíos, así como a la implementación de medidas de comercialización de los mismos. También se quieren ampliar las ayudas a la rehabilitación de los pisos para su posterior puesta en alquiler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se actualizará el censo de viviendas vacías para intentar comercializarlas

Se actualizará el censo de viviendas vacías para intentar comercializarlas