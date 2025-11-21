El 3ªfemenino recibe al Bilbao tras perder el liderato

J. G. Tolosa. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El 3ªRFEF del Tolosa CF recibe hoy al Bilbao en Usabal (12.00). Las urdiñas perdieron el liderato ante el Alavés (2-1), pero jugaron un partidazo y el entrenador, Aritz Elorza, se siente muy orgulloso de sus jugadoras. En la primera mitad, las urdiñas dieron un auténtico baño al equipo gasteizarra, actual líder. No materializaron las múltiples ocasiones de las que dispusieron.

El Tolosa CF siguió dominado en la segunda mitad, pero las locales aprovecharon un descuido para lograr el 2-1. El Bilbao, rival de hoy, es un equipo en alza. «Nuestro objetivo es ir mejorando cada día y luchar en todos los partidos», asegura el míster.