Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 3ªfemenino recibe al Bilbao tras perder el liderato

J. G.

Tolosa.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

El 3ªRFEF del Tolosa CF recibe hoy al Bilbao en Usabal (12.00). Las urdiñas perdieron el liderato ante el Alavés (2-1), pero jugaron un partidazo y el entrenador, Aritz Elorza, se siente muy orgulloso de sus jugadoras. En la primera mitad, las urdiñas dieron un auténtico baño al equipo gasteizarra, actual líder. No materializaron las múltiples ocasiones de las que dispusieron.

El Tolosa CF siguió dominado en la segunda mitad, pero las locales aprovecharon un descuido para lograr el 2-1. El Bilbao, rival de hoy, es un equipo en alza. «Nuestro objetivo es ir mejorando cada día y luchar en todos los partidos», asegura el míster.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 3ªfemenino recibe al Bilbao tras perder el liderato