Sexualitateari buruzko bi ikastaro herrian

Tolosa GoierriSexualitateari buruzko bi ikastaro herrian
J. Z.
zaldibia.
Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:14
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Treba programak 12-16 urteko nerabeei zuzendutako bi ikastaro eskainiko ditu Zaldibiako Gaztelekuan: Sexualitatea ezagutuz azaroaren 24an eta Gorputza eta Harrenak azaroaren 25ean, 17:00-19:00. Ageda Blascok eskainiko ditu saioak, eta parte-hartzea doakoa da, baina aurretiko izen-ematea beharrezkoa da gazteria@zaldibia.eus helbidean edo Gaztelekuan bertan, azaroaren 18ra arte.