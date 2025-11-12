Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

El Servicio Integral de Acogida comarcal contará con oficinas en Villabona y Alegia

Completarán el horario de atención de la oficina de Tolosaldea Garatzen en Tolosa, abriendo un día a la semana

Amaia Núñez

TOLOSALDEA.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

El departamento de Migración y Diversidad de Tolosaldea Garatzen ha puesto en marcha Harreragunea, el Servicio Integral de Acogida de Tolosaldea. Está dirigido a personas de origen extranjro que actualmente residen en la comarca o que van a establecerse próximamente. A través de este servicio ofrecerán información, orientación y derivarán a recursos y servicios disponibles en los diferentes municipios de Tolosaldea.

El servicio se ofrecerá en tres municipios: Tolosa, Villabona y Alegia. En Tolosa estará ubicada en la oficina de Tolosaldea Garatzen en la Plaza Santa María 1, donde atenderán los lunes y martes de 10.00 a 14.00 horas y los miércoles de 15.00 a 19.00 horas.

Asimismo, un día a la semana también atenderán en los Ayuntamientos de Amasa-Villabona y Alegia. Será de 10.00 a 14.00 horas, los jueves en Villabona y los viernes en Alegia. Para acudir habrá que solicitar cita previa en el teléfono 747 417 255 o en la dirección harreragunea@tolosaldea.eus.

