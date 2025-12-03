Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Herriko gazteak etxez-etxe joango dira gozoki bila larunbatean. Zabala

Segura

Segurako kaleak beteko ditu San Nikolas Txikiak

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Segura

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27

Larunbatean, Segurako ohiko tradizioari jarraituz, San Nikolas Txikiaren erronda egingo da herriko kaleetan. Aurten, Garazi Ferreirak, Laiotz herri eskolako ikaslea, hartuko du gotzain txikiaren rola. Erronda goizeko 10:00etan hasiko da Arboladiatik, eta pottoka gainean doan gotzaina lagun, haurrek kaleetan zehar abestuko dituzte koplak eta etxez etxe gozokiak jasoko dituzte.

Egitaraua amaitzeko, Segurako Udalak parte-hartzaile guztiei San Nikolas Txikiak banatuko dizkien gozokiak emango dizkie. Arratsaldean, berriz, 17:00etan, Iñaki Carreteroren ipuin kontaketa, «Kax-kax atea joka», eskainiko da Botikaxaharren, eguna amaitzeko modu dibertigarri eta musikatu batean.

Udalak gogorarazi duenez, LH 6. mailara arteko haurrek bakarrik hartu dezakete parte errondan, eta gozokiak soilik haurrentzat izango dira. Ibilbidean San Nikolas Txikia aurretik joango da, eta gainerako haurrek atzetik jarraitu behar dute; kantua amaitu arte ez dira gozokiak banatuko. Gainera, txaponak ez botatzea eskatu dute eta gurasoen ardura izango da haurrak seguru parte hartzen dutela bermatzeko.

Hain zuzen, errondak herriko herritarren parte-hartzea eta komunitate giroa indartzea du helburu. Etxeetan balkoi eta leihoetan gozokiak prest egongo dira, eta haurrek kantatzen duten bitartean herritarrak animatuz, tradizioa jarraitzeko aukera izango dute. Antolatzaileek herritarrak parte hartzera animatu dituzte, herriko ohiturari helduz.

